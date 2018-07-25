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Meteoroloji İstanbul'un bu ilçelerini uyardı
Meteoroloji, saat 16.00'ya kadar İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un 4 ilçesi için uyarı geldi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Bugün saat 16.00'ya kadar İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden tedbirli olunması gerekmektedir.''
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