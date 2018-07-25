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Bedellide yaş kriterine yeni önerge
Bedelli askerlikte değişiklik önergesi bugün Meclis'e sunulacak. Önergeye göre 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelliden yararlanabilecek
Bedelli askerlikte değişiklik önergesi bugün Meclis'e sunulacak.
Önergeye göre 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelliden yararlanabilecek.Bedellide 1 gün sürprizi
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