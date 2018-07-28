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YÖK'ten Türkoloji programı için eşdeğerlik kararı

YÖK'ten Türkoloji programı için eşdeğerlik kararı
28 Temmuz 2018 00:07
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YÖK'ten Türkoloji programı için eşdeğerlik kararı

Yükseköğretim Kurulu, Türkoloji Yüksek Lisans programının Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans programı ile eşdeğer sayıldığına karar verildi.

İŞTE YÖK YAZISI
Memurlar.Net - Özel

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