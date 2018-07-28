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YÖK'ten Türkoloji programı için eşdeğerlik kararı
YÖK'ten Türkoloji programı için eşdeğerlik kararı
Yükseköğretim Kurulu, Türkoloji Yüksek Lisans programının Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans programı ile eşdeğer sayıldığına karar verildi.
İŞTE YÖK YAZISI
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