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Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler

Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge"de önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu
29 Temmuz 2018 00:05
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Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler

Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge"de önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Yönergeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Memurlar.Net
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