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Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge"de önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu
Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge"de önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu.
Yönergeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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