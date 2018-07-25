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ÜAK'tan, 2018 Nisan dönemi doçentlik başvuruları için açıklama

2018 Nisan Dönemi Doçentlik Duyuruları
25 Temmuz 2018 14:51
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ÜAK'tan, 2018 Nisan dönemi doçentlik başvuruları için açıklama

2018 Nisan Dönemi Doçent Adaylarına ve Jüri Üyelerine Duyurulur

2018 Nisan Dönemi Doçentlik Jüri Bilgilerinin Açıklanması ve Eser İnceleme Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Duyuru için lütfen tıklayınız.(25.07.2018)

2018 Nisan Dönemi Doçentlik Başvurusu Yapan Adaylardan, Jüri Üyelerine Belge Göndermesi Gereken Adaylara İlişkin Duyuru için lütfen tıklayınız. (25.07.2018)
Memurlar.Net
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