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Bakan Ziya Selçuk, Eğitim Sen temsilcileriyle görüştü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş'ten sonra Eğitim sen üyeleriyle görüştü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Sen yönetimiyle de görüştü.
Selçuk daha önce Memur Sen'e bağlı Eğitim Bir Sen, Kamu Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen ve Birleşik Kamu İş'e bağlı Eğitim İş yöneticileriyle görüşmüştü.
Bakan Selçuk, Eğitim Sen temsilcileriyle olan görüşmesiyle birlikte eğitim hizmet kolunda örgütlü 4 önemli sendika temsilcilerini kabul etmiş oldu.
Eğitim Sen Başkanı Feray AYTEKİN AYDOĞAN, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, diğer sendikalar gibi eğitimin ve eğitimcilerin sorunlarına ilişkin öneri ve talepleri içeren bir dosyayı Bakan Selçuk'a sunduğunu belirtti.
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