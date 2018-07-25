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İçişleri Bakanlığı'ndan şerhli 155 bin pasaport için karar

İçişleri Bakanlığı 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan şerhi kaldırdı
25 Temmuz 2018 14:59
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İçişleri Bakanlığı'ndan şerhli 155 bin pasaport için karar

İçişleri Bakanlığı'nca 155 bin 350 kişinin eşleri nedeniyle pasaportlarına konulan iptal şerhinin, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenerek kaldırıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, pasaport birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından iptal şerhi konularak iptal edildiği hatırlatıldı.

155 BİN 350 KİŞİNİN PASAPORT İPTALİ KALDIRILDI

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır" ifadesine yer verildi.

Memurlar.Net
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