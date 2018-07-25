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Strateji ve Bütçe Başkanlığı personeli hangi kurumdan gelecek?

Dün yayımlanan 2 Kararnameyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı adı altında iki yeni kurum kuruldu ancak kurum personelinin hangi kurumlardan karşılanacağına yönelik bir açıklama kararnamede yer almadı.
25 Temmuz 2018 15:14
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Strateji ve Bütçe Başkanlığı personeli hangi kurumdan gelecek?

Dün 13 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle (CBK) Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 14 nolu CBK ile İletişim Başkanlığı adı altında Cumhurbaşkanlığına bağlı iki yeni kurum kuruldu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığnda 662 kadro, İletişim Başkanlığında ise 96 kadro yer aldı.

Bu kararnamade sadece İletişim Başkanlığındaki uzman ve uzman yardımcıları için geçici düzenleme yer aldı. 14 nolu CBK'da yer alan düzenleme şu şekildedir:

"Başkanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılanlar ile aynı kanunun ek 41 inci maddesine göre istihdam edilen uzmanlar talepleri halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde İletişim Uzmanı olarak atanabilirler. Mülga Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar, talepleri halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde İletişim Uzman Yardımcısı olarak atanabilirler."

Bu geçici madde dışında, hem Strateji ve Bütçe Başkanlığı hem de İletişim Başkanlığı için oluurulan kadrolara nereden atama yapılacağına ilişkin bir düzenleme yer almadı.

Kalkınma ve BÜMKO personelinin bir kısmıın Strateji ve Bütçe Başkanlığına kaydırılması planlanıyor. Ancak bunun için kararnamelerde yukarıda yer verildiği türden geçici madde düzenlemesinin bulunması gerekiyor.

Diğer taraftan, 13 nolu CBK'da Strateji ve Bütçe Başkanlığı için, 25. maddede "Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre personel görevlendirilebilir." hükmü yer almakta olup, bu hükme dayanılarak bazı personelin görevlendirilmesi mümkünse de 662 kadronun bu şekilde doldurulması huzursuzluk oluşturacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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