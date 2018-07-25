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Ankara'da otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 23 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan otobüsün refüje çarptıktan sonra tarlaya girmesi sonucu 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
25 Temmuz 2018 15:16
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Ankara'da otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 23 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Nallıhan'a giden, Sinan Benli'nin kullandığı 06 NDV 66 plakalı, Nallıhan ilçesi ile Ankara arasında yolcu taşımacılığı yapan "Nallıhan Birlik"e ait otobüs, Beypazarı çıkışında, kontrolden çıkarak refüje çarpıp tarlaya girdi.

Kazada, 82 yaşındaki Ayşe Doykun olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 23 kişi kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 6'sı ayakta tedavi edilirken, sürücü Sinan Benli ile Ahmet Karahan, Necdet Gökhan, Mahir Kızılova, Paye Elif Gökhan, Serkan Oymaağaç, H. Hüseyin Yıldırım, Ali Vezirkan, Merve Güler, Lütfiye Güler, İsmail Büker, Fatma Öztürk,Tuğba Yüzgeç, Fatma Dural, Mustafa Dural, Münise Okyay ve Afgan uyruklu Necip Şakabi'nin tedavileri sürüyor.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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