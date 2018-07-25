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8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelin havuzuna izinsiz girdiği iddia edilen 8 yaşındaki çocuk boğuldu
25 Temmuz 2018 15:22
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8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, bir otelin havuzuna izinsiz girdiği iddia edilen 8 yaşındaki çocuk boğuldu.

İddiaya göre, Enis Efe Yeşilyurt (8), ilçedeki bir otelin havuzuna girmek istedi. Yaşının küçük olmasından dolayı otelin görevlileri çocuğu havuza almadı.

İzinsiz olarak havuza giren ve boğulma tehlikesi geçiren Yeşilyurt, durumu farkeden bir otel müşterisi tarafından havuzdan çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilyurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otelin sahibi N.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Enis Efe Yeşilyurt'un cenazesi, ilçedeki Musalla Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bahçeli köyünde toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
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