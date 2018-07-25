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Bakan Selçuk, o gün hisselerini devretmiş
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'nın Genel Kurulu'nu toplayarak, tüm hisselerini devrettiği ortaya çıktı. Bakan Ziya Selçuk, aldığı bu kararla Maya Okulları ile arasında olan resmi bağlantıyı kopardı.
Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kabinenin açıklandığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturduğu 9 Temmuz 2018'de, kurucusu olduğu Maya Okulları'nın Genel Kurulu'nu toplayarak, tüm hisselerini devretmiş.
Yeni kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018'de açıklandı. O gün, Maya Okulları yöneten şirketin genel kurulu da toplandı.
Habertürk'ün haberine göre Ziya Selçuk, yasal olarak şirket hissedarı olmasına bir engel bulunmamasına rağmen, okulları yöneten şirketlerdeki tüm hisselerini devretti, okulların yönetimindeki görevlerinden de ayrıldı.
2.5 MİLYON TL'Yİ DEVRETTİ
3 ŞEHİRDE 4 YERLEŞKE
EĞİTİME ADANAN BİR ÖMÜR
Çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu üstlenen Selçuk, TED Üniversitesi'nin
de kurucuları arasında. Selçuk, 2003-2008 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu
başkanlığını yürüttü. İngilizce bilen Selçuk, evli ve üç çocuk babasıdır.
ZİYA SELÇUK'UN KİTAPLARI
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