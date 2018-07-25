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20 bin sözleşmeli öğretmenden istenecek belgeler belli oldu. Güvenlik soruşturması belgesi de var
Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin, istenen belgeleri 10 Ağustos'a kadar hazırlamasını istedi. İstenen belgeler arasında güvenlik soruşturması da var.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN DUYURU
20.000 Sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atamalar 24/07/2018 tarihinde sonuçlandırılmıştır.
Sözleşmeli Öğretmenliğe Atama Duyurusu çerçevesinde ataması yapılan öğretmen adayları 10 Ağustos 2018 tarihine kadar atandıkları illere;
a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneğini,
b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneğini,
c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesini,
ç) Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneğini (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.)
d) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesini,
e) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
f) Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
g) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneğini,
ğ) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunu,
h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (Ek-1) teslim edeceklerdir.
Belgelerini teslim eden adayların, atandıkları illerin valiliklerince yapılacak olan güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasından sonra 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılarak görevlerine başlayabileceklerdir.
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