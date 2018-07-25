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WhatsApp mesajlarında yeni dönem
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp iOS uygulamasını güncelledi. iPhone kullanıcıları Siri'yi kullanarak WhatsApp'ta grup sohbetlerinde mesaj gönderebilecek
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir güncelleme ile gündemde.
iOS uygulamasını güncelleyen WhatsApp, yeni güncelleme ile birlikte bireysel sohbetlere Siri üzerinden mesaj gönderebilen kullanıcıların grup sohbetlerine de Siri ile mesaj göndermesini mümkün kıldı.
iPhone kullanıcıları Siri'yi kullanarak WhatsApp'taki bireysel sohbetlere mesaj gönderebiliyorlardı. 110 MB boyutundaki güncelleme sayesinde söz konusu özellik grup sohbetlerinde de etkin hale getirildi.
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