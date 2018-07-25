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273 bin KPSS ve DGS sınav görevlisinin ücretleri ödendi
ÖSYM, hafta sonunda yapılan KPSS ve DGS sınavlarında görev alan sınav görevli ücretlerini, 3. gününde ödedi
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Hafta sonu yapılan ve 2 milyonun üzerinde adayın girdiği DGS ve KPSS'de 273 bin sınav görevlisi görev aldı.
ÖSYM 21 ve 22 Temmuz'da yapılan sınavlara yönelik sınav görevli ücretlerini Çarşamba günü itibariyle ödedi.
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