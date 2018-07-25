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ANTBİRLİK'te yolsuzluk iddiasına 31 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği'nde (ANTBİRLİK) 'dolandırıcılık' ve 'zimmet' iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında geçen nisan ayında aralarında ANTBİRLİK eski Başkanı A.B'nin de bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı
25 Temmuz 2018 16:10
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ANTBİRLİK'te yolsuzluk iddiasına 31 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ANTBİRLİK'te yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddia ve bakanlık müfettiş raporlarının ardından geçen nisan ayında soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplanan delillerin ardından 10 Nisan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016'da görevden alınan ANTBİRLİK eski Başkanı A.B. ile yönetim kurulu üyeleri, eski genel müdürleri ve iş yaptıkları firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'İcbar suretiyle irtikap' ve 'Zimmet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

BİRLİĞİ 50 MİLYON ZARARA UĞRATTILAR İDDİASI

Şüphelilerin, hayali çiftçileri ANTBİRLİK'e üye yaparak pamuk üretmiş gibi gösterdiği, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edildi. ANTBİRLİK'in pamuk deposunda çıkan yangınlarda yanan pamukları yanlış bildirdikleri, bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Birliğin gayrimenkul varlıklarını değerinden aşağıya kiralamak, kira gelirleri ve birlik sermayesini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak menfaat sağlamakla suçlanan şüphelilerin, bu yöntemlerle birliği 50 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından 16 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden ANTBİRLİK eski Başkanı A.B. ile H.E., A.D., E.U., F.C., H.B., K.E., M.S.A., M.Y., T.T. ve Z.K. çıkarıldıkları Antalya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer şüpheliler E.A. ve A.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ DALGADA 31 GÖZALTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma kapsamında ANTBİRLİK'e bağlı Serik ilçesindeki S.S. 160 Nolu Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi eski yönetim kurulu üyelerinin 'hayali Pamuk alımları, usulsüz kredi kullanımları, muhasebede, bilgi işlem sisteminde ve depolarda bir takım hileli' yöntemlere başvurularak birliği ve Serik Kooperatifini zarara uğrattıkları iddia edilen 37 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabaha karşı il merkezi, Serik ve Manavgat ilçelerinde yaptığı eş zamanlı baskılarla 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Firari 6 şüphelinin hakkında ise arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.
Doğan Haber Ajansı
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