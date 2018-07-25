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İstanbul'da şiddetli yağmur. Metro seferleri yapılamıyor
İstanbul'daki yağmur nedeniyle bazı yerlerde ulaşım sağlanamıyor
İstanbul'daki yağmur nedeniyle bazı yerlerde ulaşım sağlanamıyor
Su baskını nedeniyle Yenikapı ve Atatürk Havalimanı arasında metro seferleri yapılamıyor.
Metro hattında Bayrampaşa İle Yenikapı durakları arasında kısmi sefer yapılabiliyor.
Vatan caddesindeki alt geçitlerde mahsur kalan araçlara ise yardım edilmeye çalışılıyor.
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