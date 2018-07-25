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Komşuların taşlı, sopalı 'dedikodu' kavgası

Antalya'da iki komşu aile arasında 'dedikodu' yüzünden taşlı, sopalı kavga çıktı. Polisin ayırdığı gruptakilerden bazıları gözaltına alındı
25 Temmuz 2018 16:18
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Komşuların taşlı, sopalı 'dedikodu' kavgası

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün akşam iki komşu aile arasında 'dedikodu' yüzünden kavga çıktı.

Kavga, polisin devreye girmesiyle kısa sürede son buldu. Bugün öğle saatlerinde komşular arasındaki tartışma yeniden başladı.

Kısa sürede büyüyen kavgada Karayel ailesi, pompalı tüfek ve sopalarla muhtar azası Hasan Tat'ın evini bastı. Tat, ailesinin de karşılık vermesi üzerine kavga sokağa taştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleye gelen polis, tarafları ayırdı. İki gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.

Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayların büyüme ihtimaline karşı mahallede önlem aldı.
Doğan Haber Ajansı
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