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Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
25 Temmuz 2018 16:26
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Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır bölgesinde yaptığı kontrollerde, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine saldırı hazırlığında olan bir grup terörist tespit etti.

Güvenlik güçleri, 4 teröristi silahlı zırhlı araçlarla ateş altına alarak etkisiz hale getirdi.

Teröristlerin kullandığı gözetleme noktası da imha edildi.

Olayın ardından Ceylanpınar sınırında alınan önlemleri artırıldı.

Rauf Maltaş
Anadolu Ajansı
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