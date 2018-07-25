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Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır bölgesinde yaptığı kontrollerde, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine saldırı hazırlığında olan bir grup terörist tespit etti.
Güvenlik güçleri, 4 teröristi silahlı zırhlı araçlarla ateş altına alarak etkisiz hale getirdi.
Teröristlerin kullandığı gözetleme noktası da imha edildi.
Olayın ardından Ceylanpınar sınırında alınan önlemleri artırıldı.
Rauf Maltaş
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