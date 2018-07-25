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Görev süresi sona eren Yusuf Tekin veda etti, helallik istedi. Helal etmiyoruz

Bugün yapılan bakan yardımcısı ataması sonrasında, görev süresi sona eren Yusuf Tekin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak veda etti.
25 Temmuz 2018 16:29
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Görev süresi sona eren Yusuf Tekin veda etti, helallik istedi. Helal etmiyoruz

Milli Eğitim Bakanlığında bakan yardımcısı atamaları bugün yapıldı. Yapılan bu atamayla birlikte, 703 sayılı KHK'nın Geçici 32. maddesinde yer alan "Bakanlıklarda bakan yardımcıları, bağlı kuruluşlarda başkanlar atanıp göreve başlayıncaya kadar mevcut müsteşarlar görevlerine devam ederler." hükmü gereğince Yusuf Tekin'in görev süresi sona erdi.

Tekin, 25 Temmuz 2018 tarihi itibariyle, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak veda etti.

Tekin yaptığı açıklamada "12. Bu süreçteki katkılarınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, varsa bir hakkım hepinize helal ediyor ve sizlerden de helallik diliyorum." dedi.

Yusuf Tekin kendi döneminde FETÖ'yle ve diğer terör örgütleriyle etkili bir şekilde mücadele etti. Bu konuda hakkını teslim etmek gerekiyor. Ancak bu mücadele sırasında elde ettiği gücü adil bir şekilde kullanmadı.

Örneğin, 15 Temmuz FETÖ darbesi sonrasında, sadece sözleşmeli öğretmen atama kılavuzu neden gecikti diye sorduğumuz için 50 bin okuldan memurlar.net'i yasakladı. Bu yasak, Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığımız başvuru sonrasında, daha geçtiğimiz aylarda kaldırılabildi. TV ve Gazete gibi bir medya desteği olmamasına rağmen bireysel çabalarla Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitelerinden birisi olan memurlar.net bu yasak nedeniyle hem maddi hem manevi olarak yara aldı.

Memurlar.net olarak her zaman doğrunun yanında olduğumuz halde zaman zaman uğradığımız haksızlık nedeniyle hakkımızı helal etmek istemiyoruz.

Ve merak ediyoruz:

TEOG'un mimarı olarak, öğrencileri istemediği yere zorla yerleştirilenler, hiç istemediği bölümleri okumak zorunda kalanlar,

2014'te tüm bürokrasi görevden alınırken atıl kadro oluşturulup bankamatik memur yaratılırken haksızlığa uğrayanlar,

Yine 2014'te görevine son verilen binlerce okul müdürü, müdür yardımcısı,

Sözlü sınav uygulamalarıyla haksızlığa uğratılan şube müdürü, okul müdürü, okul müdür yardımcısı, proje okulu öğretmenleri, sözleşmeli öğretmen adayları,

......

haklarını helal edecekler mi?

Gerçekten merak ediyoruz.
Memurlar.Net - Özel

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