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İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle metro ve tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Ayrıca Vatan Caddesi'nde mahsur kalan araçlara müdahale ediliyor
Bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul'un her iki yakasında da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor.
Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu. Ayrıca tramvay seferleri de aksadı.
Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azaldığı kentte yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri araçlarında mahsur kaldı.
Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken, Bayrampaşa- Maltepe alt geçidini su bastı ve ulaşıma kapandı. Bayrampaşa ve Fatih'te bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatan Caddesi'nde de yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Beyoğlu'nda da sağanak etkili olurken, Fuadiye Sokak'ta dün yıkılan binanın olduğu alanda yoğun yağış nedeniyle toprak kaymaları sürüyor. Belediye ekipleri bu alana dolgu yaparak destek amaçlı kamyonlarla kum ve çakıl dökerken, belediye ve AKOM araçlarının bölgedeki inceleme ve destek çalışmaları sürüyor.
Kız Kulesi çevresinde bazı vatandaşlar da yağmura rağmen sahilde dolaşarak serin havanın tadını çıkardı, yağmur altında Kız Kulesi önünde fotoğraf çektirdi.
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