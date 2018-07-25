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İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle metro ve tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Ayrıca Vatan Caddesi'nde mahsur kalan araçlara müdahale ediliyor
25 Temmuz 2018 16:31
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İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü

Bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul'un her iki yakasında da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor.

Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu. Ayrıca tramvay seferleri de aksadı.


Ayrıca, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Yoğun hava yağışı nedeniyle Tramvay Hatlarımızda ve M1 Havalimanı-Yenikapı Hattımızda seferlerde gecikmeler yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azaldığı kentte yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri araçlarında mahsur kaldı.

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken, Bayrampaşa- Maltepe alt geçidini su bastı ve ulaşıma kapandı. Bayrampaşa ve Fatih'te bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatan Caddesi'nde de yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Beyoğlu'nda da sağanak etkili olurken, Fuadiye Sokak'ta dün yıkılan binanın olduğu alanda yoğun yağış nedeniyle toprak kaymaları sürüyor. Belediye ekipleri bu alana dolgu yaparak destek amaçlı kamyonlarla kum ve çakıl dökerken, belediye ve AKOM araçlarının bölgedeki inceleme ve destek çalışmaları sürüyor.


Anadolu Yakası'nda da yağış, özellikle Üsküdar, Tuzla ve Pendik ilçeleri ile Boğaz çevresinde etkili oldu.


Yağış nedeniyle sahil yolunda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, binaların kuytu yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kız Kulesi çevresinde bazı vatandaşlar da yağmura rağmen sahilde dolaşarak serin havanın tadını çıkardı, yağmur altında Kız Kulesi önünde fotoğraf çektirdi.
Doğan Haber Ajansı
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