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İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 2. Olağanüstü Kurultay, 12 Ağustos'ta ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapılacak
İYİ Parti'den az önce yapılan açıklamaya göre, 2. Olağanüstü Kurultay, 12 Ağustos'ta ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapılacak.
Kurultay gündeminin 6. maddesinde "Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in konuşması" ifadesi kullanıldı.
Gündemin 8. maddesinde "Genel Başkan adaylarının konuşması" ifadesine yer verilirken, 9. maddeye göre, 2. Olağanüstü Kurultay'da Genel İdare Kurulu üyelikleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri içinde seçim yapılacak.
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