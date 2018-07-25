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Hastane kanalizasyonunda 2'nci cenin bulundu
Zonguldak'ta, Ereğli Devlet Hastanesi'nin kanalizasyonunda 15 haftalık cenin bulundu. Aynı kanalizasyonda 16 gün önce de cenin bulunmuştu
Ereğli Devlet Hastanesi'nin kanalizasyonunda sabah saatelerinde temizlik yapan belediye işçileri, cenini fark etti. İşçiler, polisi arayarak durumu haber verdi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenin kanalizasyondan çıkarılarak el arabasına konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonra cenin Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
AYNI YERDE 16 GÜN SONRA 2'NCİ CENİN
Aynı kanalizasyonda 9 Temmuz'da da 15 haftalık cenin bulunmuştu. Polisin yaptığı çalışmanın ardından cenini D.A. (27) adlı kadının hastane tuvaletinde düşürdüğü ortaya çıkmıştı.
D.A. ifadesinde kanaması nedeniyle hastaneye gittiğini, tuvaletteyken düşük
yaptığını daha sonra fark ettiğini ve korkusundan kimseye söyleyemediğini anlatmıştı.
D.A., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
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