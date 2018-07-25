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İçişleri, büro personeli sınavına kalan adayları açıkladı
İçişleri Bakanlığı büro personeli sınavına girmeye hak kazanan adayları açıkladı
İçişleri Bakanlığı büro personeli sınavına girmeye hak kazanan adayları açıkladı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Bakanlığımız taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1117 adet Sözleşmeli (4/B) Büro Personeli pozisyonlarına personel alımı Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar İş Talep Formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini 26-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içinde bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.
Düzeltme Duyurusu
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA ÖN LİSANS DÜZEYİNDE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA AİT LİSTE
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA LİSANS DÜZEYİNDE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA AİT LİSTE
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
GÜVENLİK
SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
2) Öğrenim belgesi olarak, (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilen mezuniyet belgelerini teslim eden adayların, mezuniyet belgelerinin doğruluğunun https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinde veya adayların mobil cihazlarına yükleyebileceği e-Devlet Kapısı'na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilmesi kaydıyla Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır.
3) Farklı düzeyde öğrenim durumuna sahip adaylardan; "Sınava lisans düzeyinde
başvuran adayların öğrenim durumu olarak lisans mezuniyetine ilişkin bölümü,
ön lisans düzeyinde başvuran adaylar ise öğrenim durumu olarak ön lisans mezuniyetine
ilişkin bölümü seçmeleri gerekirken, ön lisans düzeyinde başvuran adaylardan
sehven öğrenim durumu lisans olarak seçen adayların İş Talep Formunun öğrenim
durumu ile ilgili kısmında belirtilen lisans diplomaları ile birlikte ön lisans
diplomaları da Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır.
4) İş Talep Formunda "Görevinizi devamlı yapmanıza engel olabilecek akıl hastalığınız
var mı?" bölümünü sehven "Evet" olarak işaretleyen adayların, akıl hastalığı
olmadığı hususunu belgelendirmesi ya da akıl hastalığı olmadığı hususunu bir
dilekçe ile beyan etmesi halinde bu durumda bulunan adayların başvuru evrakları
ilgili Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır.
5) İş Talep Formunda "Adli Sicili Kaydı Var mı?" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı Var mı?" bölümünü sehven "Evet" olarak işaretleyen adayların "Adli Sicili Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" olmadığı hususunu belgelendirmesi ya da bu hususu bir dilekçe ile beyan etmesi halinde bu durumda bulunan adayların başvuru evrakları ilgili Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır."
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