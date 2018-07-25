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Dolar ne kadar?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
25 Temmuz 2018 17:11
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Dolar ne kadar?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 4,8730 4,8740 4,8340 4,8350
Avro 5,7080 5,7090 5,6560 5,6570
Sterlin 6,3910 6,4230 6,3410 6,3730
İsviçre Frangı 4,8960 4,9210 4,8520 4,8760
ANKARA
ABD Doları 4,8350 4,8850 4,8100 4,8500
Avro 5,6550 5,7150 5,6250 5,6750
Sterlin 6,3050 6,4740 6,2870 6,4170
Anadolu Ajansı
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