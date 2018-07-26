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Tüm müsteşar yardımcılarının görev süresi sona erdi

Kamu kurumlarında hala Müsteşar yardımcılığı makamı varlığını sürdürüyor. Ancak 9 Temmuz itibariyle tüm müsteşar yardımcılarının görevleri sona erdi.
26 Temmuz 2018 09:35
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Tüm müsteşar yardımcılarının görev süresi sona erdi

703 sayılı KHK'nın ilgili maddesi şu şekildedir:

"GEÇİCİ MADDE 32- Bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi kadroları iptal edilmiştir. İptal edilen bu kadrolar kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.

Bakanlıklarda bakan yardımcıları, bağlı kuruluşlarda başkanlar atanıp göreve başlayıncaya kadar mevcut müsteşarlar görevlerine devam ederler.

Müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi ile kadroları kaldırılan diğer üst kademe kamu yöneticilerinin mevcut kadroları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni düzenleme yapılıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Bu madde kapsamına giren üst kademe kamu yöneticilerinin mali, sosyal hak ve yardımları, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslar yürürlüğe girinceye kadar, bu maddenin yayımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ödenmeye devam eder"

DEĞERLENDİRME

1- Bu maddeye göre, Müsteşar yardımcılarının görev süresi 9 Temmuz itibariyle sona ermiştir.

2- Sadece müsteşarların görevi devam etmektedir, onların da görev süresi, Bakan yardımcısının atandığı gün itibariyle sona ermektedir.

3- Müsteşar ve müsteşar yardımcılarının mevcut kadroları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulmuştur. Mali ve sosyal hakları, 9 Temmuz tarihindeki mevzuat hükümlerine göre ödenecektir.

4- Bugün itibariyle Müsteşar yardımcılarının makam odası kullanmaları, imza atmaları ve makam aracı kullanmaları, mevzuata göre mümkün değildir.
Memurlar.Net - Özel

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