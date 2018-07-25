1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beyoğlu'da çöken binanın yanındaki 7 bina daha müdühlendi

İstanbul Beyoğlu'nda dün bir apartmanın çökmesine neden olan toprak kaymasının yaşandığı bölgede 7 bina daha tedbir amacıyla mühürlendi. İki sokak da kapatıldı
25 Temmuz 2018 17:26
Yazdır
Beyoğlu'da çöken binanın yanındaki 7 bina daha müdühlendi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün çöken 4 katlı bina ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Toprak kayması ve çökmenin meydana geliş nedeninin araştırılması konusunda teknik inceleme başlatıldı.

Teknik incelemenin ardından rapor hazırlanacağı ve ihmalin olup olmadığının tespit edileceği öğrenildi. Bölgedeki toprak kaymasının da 2 gün boyunca izleneceği belirtildi.

Tedbir amacıyla mühürlenen bina sayısının 7'ye ulaştığı kaydedildi. Evlerinden ayrılmak durumunda kalan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Beyoğlu Belediyesince karşılandığı ifade edildi.

Bu arada, riskli binaların bulunduğu iki sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Öte yanda, toprak altında kalan iş makinesinin çıkarılması için incelemelerin tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

Dün Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana gelmişti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, boşaltılan bina yaklaşık 2 saat sonra çökmüştü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 550 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Terörle mücadelede yeni düzenleme
25 Temmuz 2018 17:45		 273 bin KPSS ve DGS sınav görevlisinin ücretleri ödendi
25 Temmuz 2018 16:06
İçişleri Bakanlığı'ndan şerhli 155 bin pasaport için karar
25 Temmuz 2018 14:59		 Bedellide yaş kriterine yeni önerge
25 Temmuz 2018 14:35
İçişleri: İl ve ilçelerdeki OHAL büroları kapatılmıştır
25 Temmuz 2018 12:44		 Eşeğe sopayla işkence yapan şahsa bin 250 TL para cezası
25 Temmuz 2018 11:10
Şırnak'ta 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
25 Temmuz 2018 09:34		 Çöken bina dayansaydı imar affına yetişecekti
25 Temmuz 2018 08:00
1.667 inşaat yapı denetim firmasına ceza yağdı
25 Temmuz 2018 08:00		 Bedellide 1 gün sürprizi
25 Temmuz 2018 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı
4 Bakan yardımcısı, 2 başkan ve 2 başdanışman atandı
Bedellide 1 gün sürprizi
Görev süresi sona eren Yusuf Tekin veda etti, helallik istedi. Helal etmiyoruz
MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?
Kadın doktor astsubay eşinin silahıyla intihar etti
34 komiser yardımcısına gözaltı kararı
Engelli raporuyla vergiden muaf olan sürücülere kötü haber
Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
'Cemaatlerin denetlenmesinden başka çare yoktur'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Güzel kaybetik 8
hayal etmek 5
tesel-ya 2
mesut özil'in alman milli takımını bırakması 1
ulaşgkc 6
peaky blinders 1
boş boş bakmak 1
ilk şarkılar 1
hayatı ıskalamak 3
Yatılı misafir 8
SON İLANLAR
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yeşilbük Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ÖSYM Başkanlığı Avukat Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam