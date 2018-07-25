ByLock'tan 'finale yakışır duruş sergileyin' talimatı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün sözde Marmara Bölge İmamı Taş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütünün yapılanması içindeki bölge temsilciliği, büyükşehir ve il yapılanması, yüksek istişare ve "tayin heyeti" ile "yüceler şurası" arasındaki hiyerarşik ilişkiye değinildi.

Üsküdar'da 30 Nisan 2018 tarihinde yakalanan Taş'ın telefonunda orgutun yonetici tabir edilen kadrosu tarafından kullanılan gizli haberlesme agı "Falcon" bulunduğu belirtilen iddianamede, ByLock kullanıcısı da olduğu tespit edilen sanığın, ayrıca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca da arandığı kaydedildi.

Sanığın sırasıyla sözde "Istanbul Anadolu Yakası Buyuksehir Imamı" oldugu, tayine tabi olarak, "Gaziantep Diyarbakır Bolge Temsilcisi", 2016 yılının baslarından itibaren de eski Marmara Imamı su an "Washington DC abisi" olan Sadık Kesmeci'den bu gorevi devralarak "Marmara Imamı" olduguna yer verilen iddianamede, sanığın bu görevini yakın zamana kadar sürdürdüğü anlatıldı.

"Basınıza bir sey gelirse 'kimseyi tanımıyorum' deyin"

FETO/PDY mensuplarının guncel olarak gizli iletisim kurmalarını saglayan "Falcon" uygulaması yuklu cep telefonu kullandıkları aktarılan iddianamede, örgut üyelerinin bu uygulama üzerinden birbirlerine "Hayırlı gunler, bu arada Allah muhafaza basımıza bir sey gelirse aklınızda olsun 'kimseyi tanımıyorum, bir sey yapmadım, kanıt gosterin, programı ben yuklemedim' deyin. Ben yuklemedim' derken 'telefonda var mı boyle bir program?' deyin, cunku abiler merkezden silince telefon otomatik patlamıs oluyor" seklinde mesaj gonderdiklerinin tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, sanık Taş'ın telefonunda da bu uygulamaya rastlandığı ve buradaki kişi listesinde örgütle bağlantısı bulunan ve ByLock kullandıkları tespit edilen FETÖ içinde sorumlu düzeyindeki kişilerin isimlerinin yer aldığı belirtildi.

"ByLock yazışmalarında 15 Temmuz detayı"

Sanık Taş'ın ByLock yazışmalarına da yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi

"Bu yazışmalarda, örgüt üyelerine siyasi iktidarı kast ederek 'pakruduniler, persler ve donmeler' diyerek hakaret edip siyasi iktidarın orgutu hedef yaptıgını anlattığı, orgut uyelerine masumiyet duygusu verdikleri, orgut uyelerine 'ama 100 yıllık bir filmin finalindeyiz. Finalde Allah'ın size bicmis oldugu role bakın. Finale yakısır durus sergileyin! Bu surec (yaz sonu itibariyle) BITTI!!!' diyerek 15 Temmuz 2016 darbe girisimini kastettikleri, bu surecten sonra orgutun eski gucune kavusacagını, bu surecte orgutten ayrılmayıp orgut icerisinde kalanların ve tutuklanan orgut mensuplarının 'oteki dunyada neler kazandıgını bilseydiniz cıldırırdınız' denilerek uyelerin orgutten ayrılmalarını engellemek istedikleri değerlendirilmiştir."

"PKK ile FETO arasında bir iliski oldugu anlaşılmıştır"

Sanığın yine ByLock üzerinden başka bir kişiye "Siz sormustunuz, PKK 100 bin kisilik bir yuruyus yapacak, bizi de cagırıyorlar" diyerek ne yapacaklarını sorduguna dikkat çekilen iddianamede, bu yazısmadan da anlasılacagı uzere PKK ile FETO arasında bir iliski oldugu ve ortak hareket ettiklerinin anlasıldıgı kaydedildi.

İddianamede, ByLock kullanıcısı sanığın, "Yuceler Surası Mollalar Grubu"nda "Marmara Bolge Sorumlusu" oldugunun tespit edildigine vurgu yapılarak, sanığın ayrıca Bank Asya'da kaydının da bulunduğu anlatılarak, elde edilen deliller ışığında sanık Taş'ın "Silahlı Teror Orgutu Kurma ve Yonetme" sucundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Murat Paksoy,Muhammed Enes Can,Murat Kaya