Kur'an Kursu Öğreticilerinin il dışı isteğe bağlı tayinleri yapılacak

2018 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Talebinde Bulunacak Kur'an Kursu Öğreticilerimizin Tercih ve Yerleştirme İşlemleri

D U Y U R U

Kur'an kursu öğreticilerimizden il içi ve dışı yer değişikliği talebinde bulunanların naklen atama işlemleri aşağıda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 58'inci maddesi hükmü uyarınca adaylık dönemleri sona ererek asli memurluğa atanmış bulunmak şartıyla 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Başkanlığımız Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20'nci maddesinde belirlenen süreleri tamamlayan Kur'an kursu öğreticilerimizden atandıkları illerde altı ayı tamamlamış bulunanlar il içi, iki yılı tamamlamış bulunanlar ise il dışı yer değişikliği talebinde bulunabileceklerdir.

2) İl içi ve dışı nakil talebinde bulunacak olan Kur'an kursu öğreticilerimizin, 1-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında bağlı bulundukları İl Müftülüklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

3) İhtiyaç Odaklı 4-6 Yaş Grubu Öğrencilerine yönelik eğitim-öğretim verilen Kur'an kurslarına tercihte bulunabilmek için İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Ön Lisans ya da İmam Hatip Lisesi mezunu olmak kaydıyla çocuk eğitimiyle ilgili en az 296 saat ve üzeri belge ve sertifikaya sahip olma şartı aranmaktadır.

4) İsteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak Kur'an kursu öğreticilerimiz, başvuru bilgilerini kontrol ederek "Kur'an Kursu Öğreticileri Değerlendirme Formu" isimli Ek 6 Formun onaylı suretini, müracaatta bulundukları İl Müftülüklerinden teslim alacaklardır.

5) Nakil talebi kapsamında yapılacak aktivasyon işlemlerinde Kur'an kursu öğreticilerimizin, bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi bir durumda sorumluluk, kişilerin kendilerine ait olacaktır.

6) Yer değişikliği talebinde bulunacak Kur'an kursu öğreticilerimiz, 11-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden kişisel kullanıcı hesapları vasıtasıyla 10 Kur'an kursu tercihi yapabileceklerdir.

7) Tercihlere yerleştirme işlemleri Ek 6 Form puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle Başkanlığımızca bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Puanların eşit olması durumunda sırasıyla MBSTS puanı en yüksek olana, görev yılı fazla olana, hafız olana, öğrenim düzeyi yüksek olana ve yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

8) İl içi ve dışı nakil talebinde bulunacak Kur'an kursu öğreticilerimiz, yerleştirme sonuçlarını 29 Ağustos 2018 tarihinde kullanıcı hesaplarından öğrenebileceklerdir.

9) Tercihlerine yerleştirmesi yapılan Kur'an kursu öğreticilerimizin nakil işlemleri, yerleştikleri İl Müftülükleri tarafından 29 Ağustos - 07 Eylül 2018 tarihleri arasında tekemmül ettirilecektir.

10) Tercihlerine yerleşemeyen Kur'an kursu öğreticilerimiz, talepte bulunmaları halinde tercihte bulundukları illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine re'sen yerleştirilebileceklerdir.

İlgililere duyurulur.

DİB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü