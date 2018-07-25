1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kur'an Kursu Öğreticilerinin il dışı isteğe bağlı tayinleri yapılacak

2018 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Talebinde Bulunacak Kur'an Kursu Öğreticilerimizin Tercih ve Yerleştirme İşlemleri
25 Temmuz 2018 17:30
Yazdır
Kur'an Kursu Öğreticilerinin il dışı isteğe bağlı tayinleri yapılacak

2018 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Talebinde Bulunacak Kur'an Kursu Öğreticilerimizin Tercih ve Yerleştirme İşlemleri

D U Y U R U

Kur'an kursu öğreticilerimizden il içi ve dışı yer değişikliği talebinde bulunanların naklen atama işlemleri aşağıda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 58'inci maddesi hükmü uyarınca adaylık dönemleri sona ererek asli memurluğa atanmış bulunmak şartıyla 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Başkanlığımız Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20'nci maddesinde belirlenen süreleri tamamlayan Kur'an kursu öğreticilerimizden atandıkları illerde altı ayı tamamlamış bulunanlar il içi, iki yılı tamamlamış bulunanlar ise il dışı yer değişikliği talebinde bulunabileceklerdir.

2) İl içi ve dışı nakil talebinde bulunacak olan Kur'an kursu öğreticilerimizin, 1-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında bağlı bulundukları İl Müftülüklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

3) İhtiyaç Odaklı 4-6 Yaş Grubu Öğrencilerine yönelik eğitim-öğretim verilen Kur'an kurslarına tercihte bulunabilmek için İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Ön Lisans ya da İmam Hatip Lisesi mezunu olmak kaydıyla çocuk eğitimiyle ilgili en az 296 saat ve üzeri belge ve sertifikaya sahip olma şartı aranmaktadır.

4) İsteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak Kur'an kursu öğreticilerimiz, başvuru bilgilerini kontrol ederek "Kur'an Kursu Öğreticileri Değerlendirme Formu" isimli Ek 6 Formun onaylı suretini, müracaatta bulundukları İl Müftülüklerinden teslim alacaklardır.

5) Nakil talebi kapsamında yapılacak aktivasyon işlemlerinde Kur'an kursu öğreticilerimizin, bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi bir durumda sorumluluk, kişilerin kendilerine ait olacaktır.

6) Yer değişikliği talebinde bulunacak Kur'an kursu öğreticilerimiz, 11-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden kişisel kullanıcı hesapları vasıtasıyla 10 Kur'an kursu tercihi yapabileceklerdir.

7) Tercihlere yerleştirme işlemleri Ek 6 Form puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle Başkanlığımızca bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Puanların eşit olması durumunda sırasıyla MBSTS puanı en yüksek olana, görev yılı fazla olana, hafız olana, öğrenim düzeyi yüksek olana ve yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

8) İl içi ve dışı nakil talebinde bulunacak Kur'an kursu öğreticilerimiz, yerleştirme sonuçlarını 29 Ağustos 2018 tarihinde kullanıcı hesaplarından öğrenebileceklerdir.

9) Tercihlerine yerleştirmesi yapılan Kur'an kursu öğreticilerimizin nakil işlemleri, yerleştikleri İl Müftülükleri tarafından 29 Ağustos - 07 Eylül 2018 tarihleri arasında tekemmül ettirilecektir.

10) Tercihlerine yerleşemeyen Kur'an kursu öğreticilerimiz, talepte bulunmaları halinde tercihte bulundukları illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine re'sen yerleştirilebileceklerdir.

İlgililere duyurulur.

DİB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,217 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyanet'teki 4+2 düzenlemesi kimleri kapsıyor?
11 Temmuz 2018 09:49		 Diyanet, yurt dışına 350 din görevlisi gönderecek
04 Temmuz 2018 20:40
Diyanet murakıpları: Görevleri denetim ama özlük hakları kısıtlı
07 Haziran 2017 11:00		 2017 MBSTS sınavı için, 17 Şubat'ta başvurular alınacak
15 Şubat 2017 11:47
İmam ve Müezzinler, hangi kriterlere göre nakil oluyor?
17 Kasım 2016 09:00		 Diyanet'teki rotasyon uygulamasına dair Danıştay kararı
29 Haziran 2016 12:51
Yarım gün çalışan memurlar, süt iznini nasıl kullanacak?
13 Mayıs 2016 10:26		 Kariyer sınavıyla unvan alan Diyanet personelinin maaşı ne kadar artar?
09 Aralık 2015 12:29
Eşi özelde çalışan Diyanet personeli de nakil isteyebilecek
16 Nisan 2015 00:59		 Diyanet, görev tanımlarını yaptı
17 Haziran 2014 10:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı
4 Bakan yardımcısı, 2 başkan ve 2 başdanışman atandı
Bedellide 1 gün sürprizi
Görev süresi sona eren Yusuf Tekin veda etti, helallik istedi. Helal etmiyoruz
MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?
Kadın doktor astsubay eşinin silahıyla intihar etti
34 komiser yardımcısına gözaltı kararı
Engelli raporuyla vergiden muaf olan sürücülere kötü haber
Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
'Cemaatlerin denetlenmesinden başka çare yoktur'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tarhana çorbası 1
şampiyonlar ligi 1
maskov87 2
Olsun Beşiktaş bizi yenemedi 2
Babaya seni seviyorum diyememek 2
Sevgi dili 3
şevket senin daha çok kazanman gerek 2
boş boş bakmak 1
portakalcicegi2017 6
dosta güven düşmana korku salmak 2
SON İLANLAR
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yeşilbük Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ÖSYM Başkanlığı Avukat Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam