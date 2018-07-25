Terörle mücadelede yeni düzenleme

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hazırlanan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasa, şu başlıca düzenlemeleri içeriyor:

- Valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

- Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek; ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

- Üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen TSK, emniyet, jandarma, yargı mensupları, devlet memuru ve işçiler meslekten çıkarılabilecek.

- Bu kapsamda görevlerine son verilenler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

- OHAL süresince terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle TMSF'nin kayyım atanmasına ilişkin hüküm 3 yıl daha devam edecek.

- Kamu görevinden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlardan; mahkemelerce göreve iade kararı verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunca başvurunun kabulü kararı verilenlerden, eski kadro, rütbe veya unvanına atanması uygun görülmeyenler, Milli Savunma, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilecek.

- Kamu görevine iade edilecekler, eski kadro veya pozisyonuna atanacak.

- Yöneticilik görevindeyken kamu görevinden çıkarılanların atamalarında, yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınacak.

- Görevine iade edilenlere, mali ve sosyal hakları ödenecek.

- Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya karşı suçlar ile TMK kapsamındaki suçlar bakımından gözaltı süresi, üç yıl boyunca, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise 4 günü geçemeyecek.

- Gözaltı süresi en fazla iki defa uzatılabilecek, karar hakim tarafından verilecek.

- Askeri mahallerdeki aramayı, savcının nezaretinde askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri yapacak.

- Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular, mahkemenin iş yükünü azaltma amacıyla Tazminat Komisyonu tarafından incelenecek.