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Çukurova'da ayçiçeği hasadı başladı
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK verilerine göre geçen yıl Türkiye genelinde 6 milyon 813 bin 976 dekar ayçiçeği ekim alanından 1 milyon 800 bin ton ürün hasat edildiğini belirtti
Adana'da geçen yıl ekimi yapılan 580 bin 227 dekar alandan 195 bin 225 ton ayçiçeği ürünü toplandığını anlatan Doğan, bu yıl da ekim alanlarının geçen yılki verilere yakın olduğunu aktardı.
Çukurova'da alternatif ürün olarak tercih edilen ayçiçeğinde hasadın başladığını belirten Doğan, "Ayçiçeği bitkisinin biçerdöver hasat ücreti de odamız ve Seyhan Ziraat Odası temsilcilerinin katılımıyla dekara 16 lira olarak tavsiye niteliğinde belirlendi.
Tüm çiftçilerimize bol ve kazançlı hasat dönemi diliyorum." ifadesini kullandı.
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