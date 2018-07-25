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Şehit törenindeki Türk bayrağı görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu

Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan için Elazığ'da düzenlenen cenaze töreninde bir vatandaşın kaydettiği görüntü, sosyal medyada büyük beğeni gördü
25 Temmuz 2018 18:15
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Şehit törenindeki Türk bayrağı görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan'ın son yolculuğuna uğurlandığı memleketi Elazığ'da düzenlenen cenaze töreninde kaydedilen Türk bayrağına ilişkin görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

Ankara'dan uçakla getirilen şehit Ercan için dün memleketi Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenini Tuba Uyur, çalıştığı ofisin penceresinden cep telefonu ile kaydetti.

Görüntüleri izlerken şehidin cenazesini taşıyan top aracının saat kulesinin önüne geldiği anda kulenin yanında bulunan Türk bayrağının bir anda dalgalandığını fark eden Uyur, etkilendiği bu görüntüyü sosyal medyadan paylaştı.

Uyur'un paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Görüntüde, cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının top aracına konulduğu, geçiş töreni sırasında cenazenin bulunduğu top aracı saat kulesinin önüne geldiği anda kulenin yanında bulunan ve o ana kadar dalgalanmayan Türk bayrağının dalgalanmaya başladığı, top aracının alandan ayrılmasının ardından ise bayrağın yine dalgalanmadığı görülüyor.

"Sosyal medyada binlerce kişi tarafından görüntülendi"

Görüntüyü kaydeden ve sosyal medyada paylaşan Uyur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştığı ofisin İzzetpaşa Camisi'ni gören bir noktada olduğunu, bu nedenle kahraman şehidin cenaze törenini cep telefonuyla kayda aldığını söyledi.

Görüntüyü çekerken hiçbir şekilde Türk bayrağıyla ilgili detayların dikkatini çekmediğine işaret eden Uyur, sadece cenaze törenine odaklandığını belirtti.

Uyur, şunları kaydetti:

"Görüntüyü tekrar izlerken Türk bayrağının hareketi dikkatimi çekti. Şehidimizin naaşı top arabasıyla alana ilk girdiği anda bayrağımız sanki saygı duruşuna geçer gibi hareketsizleşiyor, sonrasında cenaze aracı saat kulesinin önünde duruyor. Tam bu esnada tekbir sesleriyle birlikte bayrağımız sanki şehidimizi uğurlar gibi müthiş bir şekilde dalgalanmaya başlıyor ve bu şehidimizin naaşı alandan ayrılana kadar dalgalanmaya devam ediyor."

Görüntüden çok etkilendiğini ve bu düşünce ile sosyal medyadan paylaştığını dile getiren Uyur, "Paylaştığım görüntü çok kısa sürede 10 binlerce kişi tarafından görüntülendi ve beğenildi. Yapılan yorumlarda halkımızın benimle aynı duyguları paylaştığını görmek beni daha da duygulandırdı." diye konuştu.

Uyar, yaşanan bu olayı, vatan, millet, bayrak ve ülke için canını feda eden şehitlerin ne kadar kutsal olduğunun bir göstergesi olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenin ardından Gümüşkavak Mahallesi Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

İsmail Şen

Anadolu Ajansı
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