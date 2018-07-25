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Samsun'daki '2 lira' kavgasına 2 tutuklama

Samsun'un İlkadım ilçesinde, para istediği ve olumsuz yanıt aldığı 2 kardeşi bıçakla yaraladığı ve ardından darbettiği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
25 Temmuz 2018 18:34
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Samsun'daki '2 lira' kavgasına 2 tutuklama

Samsun'un İlkadım ilçesinde, para istediği ve olumsuz yanıt aldığı 2 kardeşi bıçakla yaraladığı ve ardından darbettiği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Zafer Tuğrap S. (19) ile Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir internet kafede 2 lira istediği ancak olumsuz yanıt aldığı kardeşler Erdost Servet Demir (25) ve Candost Aziz Demir (19) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Zafer Tuğrap S, Demir kardeşleri darbetti. Bu sırada şüphelinin arkadaşı Erdem G. (17) de bıçakla 2 kardeşi yaraladı.

Yaralılardan Erdost Servet Demir Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Candost Aziz Demir Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Recep Bilek
Anadolu Ajansı
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