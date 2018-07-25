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Brunson kararı sonrasında Halkbank hisseleri arttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bırakılmasını istediği papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine alınmasıyla TL varlıklarda hızlı kazanç yaşandı. Yüzde 14.40 değer kazanan THY'de Ekim 2004'ten bu yana en büyük yükseliş kaydedilirken, Halkbank'ta da değer kazancı yüzde 16'yı aştı
BusinessHT'nin haberine göre, Türkiye'de iki yıla yakın bir zamandır tutuklu yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine alınarak adli kontrole tabi tutulması kararı TL varlıklara ralli getirirken, Türk Hava Yolları'nda (THY) yükseliş yüzde 14'ü aştı.
Yüzde 14.40 değer kazanan THY'de Ekim 2004'ten bu yana en büyük yükseliş kaydedildi.
THY hisseleri 18.19 lira olurken, Halkbank'ta da değer kazancı yüzde 16'yı aştı. Halkbank yüzde 16.37 yükselişle 7.39 lirayı gördü.
THY ve Halkbank, yüzde 3.72 yükselen BIST100'ün en çok değer kazanan ilk üç hissesi arasında yer aldı.
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