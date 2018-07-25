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112 Acil personeline saldırıya 11 yıl hapis cezası

Sinop'un Boyabat ilçesinde, bir yıl önce, hastaya müdahale için köye gelen 112 Acil ekibindeki 3 personele sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan Süleyman Yıldırım'a, toplam 11 yıl hapis cezası verildi
25 Temmuz 2018 18:47
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112 Acil personeline saldırıya 11 yıl hapis cezası

Olay, geçen yıl Temmuz ayında Boyabat ilçesi Alibeyli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Vezirköprü'den misafir olarak köye gelen bir kişi fenalık geçirdi. Fenalık geçiren kişinin yakınları 112 Acil'i arayarak yardım istedi.

Süleyman Yıldırım, köye gelen sağlık ekibinde bulunan Ufuk Turan, Büşra Nur Demircan, Beyza Sayılır'a sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Turan 5 gün, Demircan ve Sayılır ise 3'er gün iş göremez raporu aldı.

Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Yıldırım hakkında ise Boyabat Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugünkü karar duruşmasında mahkeme, Süleyman Yıldırım'a 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, hakaret' suçlarından toplam 11 yıl hapis cezası verdi.
Doğan Haber Ajansı
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