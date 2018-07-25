|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Diyanetten 'Medine'de kaza' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığınca, kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4. kafile 2. grup hacı adaylarını taşıyan aracın Medine'den Mekke'ye giderken kaza yaptığı, can kaybının yaşanmadığı kazada hafif yaralananların olduğu bildirildi
Diyanet İşleri Başkanlığınca, kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4. kafile 2. grup hacı adaylarını taşıyan aracın Medine'den Mekke'ye giderken kaza yaptığı, can kaybının yaşanmadığı kazada hafif yaralananların olduğu bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4. kafile 2. grup hacı adaylarını taşıyan aracın bugün Medine'den Mekke'ye giderken kaza yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, "Kazada, hacı adaylarımızda can kaybı ve ağır yaralanma olmamıştır. Hafif yaralanan hacı adaylarımız ise Diyanet Mekke Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Kazada yaralanan hacı adaylarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Muhammed Boztepe
Bu haber 955 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI