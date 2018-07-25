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'İstanbul trafiğini yıl sonunda önemli ölçüde rahatlayacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "(İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu) İstanbul'un doğusundan gelen trafik, Reşadiye Kavşağı ile Çamlık Kavşağı, yine Kurtköy Kavşağı, batısında Odayeri ve Mahmutbey Kavşağı, 29 Ekim'de açmayı hedeflediğimiz Tayakadın ve Yassıören Kavşakları ile İstanbul'un mevcut ulaşım altyapısında hizmet veren yolları ile entegre olacak"
25 Temmuz 2018 19:03
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'İstanbul trafiğini yıl sonunda önemli ölçüde rahatlayacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "(İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu) İstanbul'un doğusundan gelen trafik, Reşadiye Kavşağı ile Çamlık Kavşağı, yine Kurtköy Kavşağı, batısında Odayeri ve Mahmutbey Kavşağı, 29 Ekim'de açmayı hedeflediğimiz Tayakadın ve Yassıören Kavşakları ile İstanbul'un mevcut ulaşım altyapısında hizmet veren yolları ile entegre olacak. Yıl sonuna doğru da Çatalca'yı ve Gebze'yi bu sisteme entegre etmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

Turhan, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatı Avrupa Yakası kesimindeki Tayakadın şantiye alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalarda gelinen noktaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Turhan, projeyle İstanbul şehir içi ulaşımında yaşanan sorunları çözmeyi, rahat, konforlu, güvenli, ekonomik ulaşım sağlamayı ve İstanbul'un yeni gelişim alanları ile ilgili ulaşım altyapısına hizmet etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projenin İstanbul'un batısında Kınalı Kavşağından başlayıp, Adapazarı'nın doğusunda Akyazı Kavşağında TEM Otoyolu ile entegre olacağını bildiren Turhan, şunları kaydetti:

"Bu kesim, İstanbul Üçüncü Havalimanı'nın karayolu ulaşımı, İstanbul şehir içindeki bağlantılarını sağlayacak olan 26 şerit kapasiteli otoyolu oluşturuyor, İstanbul Büyük Havalimanı'na ulaşımı sağlayacak 4 adet kavşağı bünyesinde barındırıyor.

Bu proje aynı zamanda İstanbul'un doğu yerleşimlerindeki trafik hareketini, diğer ulaşım altyapısı sistemleri ile de entegre etmiş olacak. Şöyle ki, İstanbul'un doğusundan gelen trafik, Reşadiye Kavşağı ile Çamlık Kavşağı, yine Kurtköy Kavşağı, batısında Odayeri ve Mahmutbey Kavşağı, 29 Ekim'de açmayı hedeflediğimiz Tayakadın ve Yassıören Kavşakları ile İstanbul'un mevcut ulaşım altyapısında hizmet veren yolları ile entegre olacak. Yıl sonuna doğru da Çatalca'yı ve Gebze'yi bu sisteme entegre etmeyi planlıyoruz."

Cahit Turhan, projenin İstanbul şehir içinde yaşanan trafik yoğunluğunu hafifleteceğine dikkati çekerek, bu projenin İstanbul Büyük Havalimanı dışındaki kesimlerinde 2x4 şeritli şekilde hizmet vereceğini aktardı.

Projenin İstanbul'un şehir içindeki trafiğini hafifletmesinin yanı sıra sağlayacağı diğer yararlardan da bahseden Turhan, İstanbul'dan geçmek zorunda olan transit, bölgesel ve uluslararası trafiğin de şehir içine girmeden, güvenli ve konforlu şekilde, gürültü ve hava kirliliği yapmayıp İstanbulluları rahatsız etmeden, ulaşımına katkı sağlayacağını dile getirdi.

- "İstanbul'daki şehir içi trafiğini bu yıl sonunda önemli ölçüde rahatlatmış olacağız"

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin toplam 7 kesimden ulaşacağını anımsatan Turhan, şu bilgileri verdi:

"Bunun üçüncü kesimini geçtiğimiz yılarda Odayeri-Kurtköy arasını, Mahmutbey ve Çamlık bağlantılarıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü de içinde, hizmete açmıştık. Şimdi etap etap kalan kesimlerini de açıyoruz. Dördüncü kesim yani Kurtköy-Dilovası Liman bağlantısı ve liman bağlantısı ile İzmit Kuzey Geçişi arasındaki Sevindikli Kavşağı'nı da bu yıl içerisinde hizmete açarak İstanbul'a doğudan gelen trafiği, İzmit-Gebze, Gebze-Kurtköy, Kurtköy-Ümraniye ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaki kapasite üzerinde hizmet veren ulaşım sistemini yani TEM Otoyolu'nu da önemli ölçüde rahatlatmış olacağız.

Batıda ise yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey Kavşağı, Çatalca-Silivri arasında da yine kapasite üzerinde çalışmakta olan otoyol sistemimiz bu yılın sonunda hizmete açacağımız ikinci kesim ve birinci kesimin Çatalca Bölümü ile birlikte rahatlayacak. İstanbul'daki şehir içi trafiğini bu yıl sonunda önemli ölçüde rahatlatmış olacağız."

Bakan Turhan, Çatalca ile İzmit'in kuzeyindeki Körfez ilçesinin Sevindikli Kavşağı'nda bulunan kesimler hizmete açıldığında, İstanbul'un giriş ve çıkışlarında, şehir içindeki kesimlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun önemli ölçüde rahatlayacağını aktardı.

Bu işi üstlenen herkesin gayretli şekilde çalıştığına dikkati çeken Turhan, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin tamamını en kısa zamanda Türkiye'ye kazandırmak hedefinde olduklarına işaret etti.

- "Havalimanı projesi hizmete açıldığında, hava ulaşımında yaşanan sorun ve sıkıntılar önemli ölçüde ortadan kalkacak"

Turhan, proje bünyesinde bulunan 7'inci kesim diye tabir edilen Habipler-Hasdal bağlantısının da İstanbul şehir içi trafiğinde önemli görev üstleneceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kesim, İstanbul'da Başakşehir Kavşağı'ndan başlayıp, Habipler Kavşağı ve Gaziosmanpaşa ilçemizde Gazi mahallesinin altından 3,5 kilometre uzunluğunda bir tünelle geçilerek Hasdal Kavşağı'na bağlanılacak. Bu kesimde de çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Orayı da önümüzdeki yıl yine yaz ortalarında trafiğe açmayı planlıyoruz.

Burası da İstanbul şehir içinde en yoğun trafiği taşıyan Mahmutbey Batı Kavşağı ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaki kesime 2x4 şeritli yani günde 200 bin trafiği rahatlıkla taşıyabilecek bir ulaşım altyapısı olarak hizmet verecek. Tüm bu projeler etap etap hizmete girdiğinde İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın günlük olarak hayatlarındaki ulaşım hizmetine önemli katkılar sağlayacak. İstanbul dışından gelen vatandaşlarımız da daha konforlu, rahat, ekonomik ve kısa sürede ulaşım hizmetlerinden yararlanmış olacak."

İstanbul'a değer katacak Havalimanı projesi hizmete açıldığında, hava ulaşımında yaşanan sorun ve sıkıntıların önemli ölçüde ortadan kalkacağına dikkati çeken Turhan, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde de önemli hizmetlerin verileceğini söyledi.

Turhan, bugün yurt dışından Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen uçaklara kapasite yetersizliğinden dolayı verilemeyen slot konusunda da bu imkandan faydalanma fırsatı doğacağını dile getirerek, bu durumun da daha çok ülke ve hava yolu ile bağlantı sağlayacağını anlattı.

Projelerde inşa ve işletme sırasında birçok insana istihdam sağlandığının altını çizen Turhan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu hizmetler sağladığı ekonomik faydalar yanında istihdama yönelik de önemli katkılar sağlıyor. İstanbul Yeni Havalimanı'na toplu taşıma sistemleri manasında 2 önemli projenin de yapım çalışmaları devam ediyor. Bu sistemler; Hasdal'dan Gayrettepe'den 3. Havalimanı'na yaklaşık 37 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyonu bünyesinde bulunduran bir metro sistemi ve Halkalı'dan 3. Havalimanı'na bağlantıyı sağlayacak olan 22 kilometre uzunluğunda ve 6 istasyonu bünyesinde bulunduran bir toplum taşıma sistemi.

Bu sistemler de 2020 yılı sonuna doğru hizmete alınacak ama bunlar hizmete girinceye kadar havalimanı ile olan ulaşım sistemlerimiz, mevcut ve yeni açacağımız karayolu hizmetleri ile birlikte gerekli ulaşım araçları sağlanarak sıkıntı olmadan, yeterli seviyede hizmet vereceğiz."
Anadolu Ajansı
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