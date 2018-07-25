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Darbeciler tank tahrip mühimmatı kullanmak istemiş

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi
25 Temmuz 2018 19:06
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Darbeciler tank tahrip mühimmatı kullanmak istemiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti'nin avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren emekli astsubay Ahmet E, olay tarihinde Zırhlı Birlikler'de görev yaptığını, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde birliğinden aranmasından sonra kışlaya gittiğini beyan etti.

Kışlaya neden çağırıldığını bilmediğini, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğunu daha sonradan öğrendiğini aktaran Ahmet E, güvenlik amaçlı cephaneliğe gittiğinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Cephaneliğe gittiğimde etrafta sandıklar vardı. Kapılar çekiç ile kırılmıştı. Yanımdaki asker, 'Komutanım burası boşaltılmış, hiçbir şey kalmamış depoda' dedi. Depodaki mühimmatlar tank tahrip mühimmatıydı. Bundan bir süre sonra adının İbrahim Zengin olduğunu öğrendiğim üsteğmen ile birkaç asker gelerek mühimmat almak istediler. Ben de tanımadığım askerlere mühimmat vermemek için 'Burası başka bir birliğe ait' dedim. Bana bağırarak hemen mühimmat vermemi istediler. Tabur komutanım Erdal Yetim'i aradım, durumu anlattım."

Tanık Ahmet E, sabah saatlerinde kışla güvenliğinin sağlandığını ifade etti.

- "Kanunsuz emirlere uymayın"

Tanık yüzbaşı Ahmet T. de 15 Temmuz'da mesai bitiminden sonra evine gittiğini, ilerleyen saatlerde arayan tabur komutanı sanık Erdal Yetim'in terör saldırısı olduğunu söyleyerek kışlaya çağırdığını belirtti.

Kışlada bir karışıklık olduğunu anlatan Ahmet T, neler olduğunu öğrenmeye çalıştığında Jandarma Genel Komutanlığına saldırı yapıldığını ve şehitlerin olduğunun söylendiğini, yaşananlardan ötürü şoka giren uzman çavuşlardan birinin de askeri helikopterlerden ateş edildiğini söylediğini bildirdi.

Askeri helikopterden ateş edilmesine anlam veremediğini, bu saat itibarıyla darbe girişiminden haberdar olmadığını aktaran Ahmet T, "Bu ordunun 2 bin 200 yıllık bir geçmişi var, Mete Han'dan bugüne gelen bir ordu. Bu milletin vergileriyle alınan silahların millete doğrultulmasını, vatandaşa ateş edilmesini tahayyül edemiyorum. Bunları düşündükçe hala tüylerim diken diken oluyor." ifadelerini kullandı.

İlerleyen saatlerde sanık eski binbaşı Özkan Gürkol'un beraberindeki teğmenlerle gelerek kendi sorumluluğundaki zırhlı araçları almak istediğini ancak buna müsaade etmediğini anlatan Ahmet T, Gürkol'un terör saldırısı olduğunu söyleyerek yanındaki teğmenleri zırhlı araçlara bindirdiğini söyledi.

Gürkol'un bölgeden ayrılmasından bir süre sonra dönemin 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar'ın açıklamalarından haberdar olduğunu ve teğmenlere durumu aktardığını kaydeden Ahmet T, teğmenlere, "Gürkol kanunsuz emirler veriyor, kanunsuz emirlere uymayın." telkininde bulunduğunu ifade etti.

Bunun üzerine bazı teğmenlerin şaşırdıklarını, onların kandırıldığını düşündüğünü beyan eden Yüzbaşı Ahmet T, sabah saatlerine kadar kışla emniyeti için çaba sarfettiğini aktardı.

Kışla içinde darbe girişiminde bulunanların etkisiz hale getirilmesinden sonra sanık Gürkol'un yanına giderek hesap sormak istediğini anlatan Ahmet T, Gürkol'un, "Sizin yüzünüzden başaramadık, siz engellediniz." ifadelerini kullandığını bildirdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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