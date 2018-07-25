Doktoru darp edip cezaevine girdi, 11 kişilik ailesi ortada kaldı

Şanlıurfa'da acil servisteki doktoru çocuğuna bakmadığı iddiasıyla darp ettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen adamın ailesinin yaşantısı yürekleri burktu. Toprak damlı ve tek katlı bir evde yaşam mücadelesi veren 2 kadın ile 9 çocuğun kötü koşullardaki yaşantısı görenlerin içini yaktı.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görev yapan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın bir hasta yakını tarafından kafasına parke taşıyla vurularak darp edilmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yaşanan olayın ardından doktor yoğun bakımda müşahede altına alınırken, saldırgan Abdulkadir Keskinli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ailenin yaşam koşulları yürekleri dağladı

Baba cezaevine gönderildikten sonra Gülveren kırsal Mahallesinde yaşayan çoğu küçük çocuklardan oluşan 11 kişilik aile, ortada kaldı. Evlerinde yiyecek yemekleri dahi olmayan ailesinin yaşam koşulları görenlerin içini sızlattı. Aile, üstü toprakla örtülen ve kışın damlamasın diye branda çekilen tek katlı bir evde yaşıyor. Sıvası olmayan evin içinde çoğu ikinci el olan birkaç eşya dışında herhangi bir şey bulunmuyor. Komşularının verdikleri yiyeceklerle karınlarını doyuran aile, yetkililerin kendilerine sahip çıkmasını bekliyor.

Küçük çocuk hastanede tedavi görüyor

Abdulkadir Keskinli'nin dini nikahlı eşi Ayşe Çelik etkililerden yardım isteyerek, "Çocuğum 3 gündür Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatıyor. Eşimden başka bize kimse bakmıyor. Benim 9 çocuğum var. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz " ifadelerini kullandı.

Açız diyen küçük kız gözyaşlarına boğuldu

Abdulkadir Keskinli'nin kızı Hasret Keskinli de aç olduklarını belirterek, gözyaşlarına boğuldu. Babası dışında kendilerine bakan birilerinin olmadığını söyleyen Hasret, " Üst üste hastaneye götürdüğümüzde çocuğun sinüziti var, dediler. Dediler ki çocuğu ya Gaziantep'e götüreceksiniz ya da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatıracaksınız. Biz de Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırdık. Çocuğun ateşi çok fazla oluyordu. Çocuk şimdi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 gündür yatıyor. Bizim durumumuz yok. Gaziantep'e götüreceksiniz dediler, Gaziantep'e götürecek durumuz yok. Gördüğünüz gibi 12 kişiyiz, bu evde yaşıyoruz. Bizim herhangi bir maddi durumumuz yok. Biz açız. Bize bakan tek kişi babamızdı. Hiç kimse bize bakmıyor. Babamız tek vardı. Biz babamızı istiyoruz. Babam şimdi hapishanede. Babamızın çıkarılmasını istiyoruz artık, babamız gelsin artık. Bütün millet, herkesin bir ciğeri var, senin ciğerin, onun ciğeri, bunun ciğeri. Düşün, şimdi senin kızın ateşi 40 derece olsun, havale geçirecek. Doktor gelip ona bakmasın, doktor bakmayınca babam da sinirledi. Şimdi buradan herkese çağrıda bulunmak istiyorum, bütün millet babasızlık hissimi anlasın. Artık babamı çıkarılmasını istesinler. Doktoru yoğun bakıma aldırlar, millet vicdanı var dediler. Millet vicdanı ile babamın hapiste kalmasını sağlayacaklar. Siz buraya konuşmamızı dinlemek için geldiniz. İşte ben de burada bütün millete söylüyorum, artık babam çıksın bu hapisten" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Aile çok mağdur

Aileye yardım eden komşularından Ahmet Çıngırlı de, "Kadir'in çocukları yanıma geldi, kardeşimiz çok kötü durumda, havale geçirmiş. Acilen hastaneye götürülmesi gerekiyordu. Kadir'inde arabası yok, zaten gariban biri. Bize ait olan bir servis aracı var. Kendi aracımı ona verdim. Kendisi de çocuğunu alıp hastaneye götürdü. Bunu söyleme sebebim ise, arabada silahı varmış, doktoru vuracakmış söylentileri olduğu için bunu açıklama gereği duydum. Araba bizim kendi servis aracımızdır. Arabanın içinde silah bulunma, bulundurma durumu yok. Şahıs tutuklanınca kendi aracımızı üniversite içinde bizim şoförümüz alıp getirdi. Durum bundan ibaret. Adam zaten perişan bir durumda. Onlar kimsenin tavuğuna kış diyecek insanlar değil. 7-8 yıldır komşuluk yapıyoruz biz bu aileyle. Bir zarar görmedik, rahatsızlık duymadık. Kimselerden de şikayet duymadık. Biz kendilerinden razıyız. Elimizden geldiği kadarıyla da yardımda bulunuluyoruz. Mağdur bir aile. Gördüğünüz gibi durum ortada" diye konuştu.

Olay, 17 Temmuz gece saat 22.30 sıralarında Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde yaşandı. İddiaya göre, Abdulkadir Keskinli isimli şahıs, yüksek ateş şikayetiyle çocuğunu acil servise götürdü. Sağlık çalışanları, çocuğun ateşini düşürmek için müdahale etti. Doktorların çocuğuyla yeteri kadar ilgilenmediğini iddia eden Abdulkadir Keskinli ile Dr. Bahattin Ahmet Yalçın arasında tartışma yaşandı. Bu sırada eline parke taşı alan Abdulkadir Keskinli, doktorun başına vurdu. Kafası yarılan doktor ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan doktor ameliyatın ardından yoğun bakıma alınken saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.