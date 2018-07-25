1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meyve çekirdekleri zehirleyici olabilir

Yaz aylarında özellikle çocukların ya da anne adaylarının; başta kayısı olmak üzere acı badem, zerdali, kiraz, şeftali ve elma çekirdeklerini tüketmesi, zehirlenmelere yol açabiliyor.
25 Temmuz 2018 19:15
Yazdır
Meyve çekirdekleri zehirleyici olabilir

Yaz aylarında özellikle çocukların ya da anne adaylarının; başta kayısı olmak üzere acı badem, zerdali, kiraz, şeftali ve elma çekirdeklerini tüketmesi, zehirlenmelere yol açabiliyor.

Pek çok meyvenin çekirdeğinde bulunan ve son derece zehirli bir madde olan "amigdalin", bağırsaklarda çözünerek bir siyanür bileşiği olan "siyanid"in ortaya çıkmasına yol açıyor. Çok çabuk toksik etki gösteren bu madde, ani çocuk ölümlerine bile yol açabiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, bazı meyve çekirdeklerini tüketme ile ortaya çıkan siyanid zehirlenmesi hakkında bilgi verdi.

Kayısının acı çekirdeği zehirleyebilir

Ağızdan alınan bazı meyvelerin çekirdeklerinde bulunan "amigdalin" adlı madde, bağırsaklarda çözünerek son derece zehirli olan "siyanid"in ortaya çıkmasına neden olur. Kimyasal yollarla üretilebilen siyanid bileşikleri, çok çeşitli şekillerde doğada bazı canlılar tarafından da üretilebilmektedir. Yaşamı tehdit eden siyanid zehirlenmeleri ise ağır klinik tablolarla ortaya çıkarak önemli sağlık sorunlarına neden olabilir Çocuklarda zehirlenmeye bağlı ani önemlere yol açabilen bu durum, anne adaylarının gebeliğin ilk aylarında bu çekirdekleri tüketmesiyle birlikte, bebekte hidrosefali ve doğuştan böbrek anomalilerine zemin hazırlar. Özellikle bazı kayısı türlerinin acı çekirdeğinden 5-25 adet tüketilmesi bile zehirlenmeye neden olur.

Zehirlenme belirtilerine dikkat!

Yemek borusu ve midede yanmalara yol açan kayısı çekirdeği mideden bağırsaklara geçerek alkali ortamda 10 dakika içinde çözünür. Çözülme ile ortaya çıkan siyanid hızlıca bağırsaklarda emildikten sonra; kan hücreleri, dalak, beyin, akciğer ve kalp başta olmak üzere tüm dokulara yayılır ve hücrelerin oksijen kullanmasını engelleyerek ağır klinik tabloya yol açar. Zehirlenmenin başlangıç evresinde; yüzde kızarma, terleme, çarpıntı, hızlı nefes alma, ağızda aşırı salgı (sekresyon), baş ağrısı ve dönmesi ile kusma gibi belirtiler ortaya çıkar. Zehirlenmenin ortaya çıkmasıyla birlikte; hızlı bir şekilde gelişen solunum düzensizliği, tansiyon düşmesi, baygınlık, ateş, havale, felç, morarma ve sonuç olarak solunum durması kaçınılmaz hale gelir. Solunum duruncaya kadar cildin rengi kırmızıya dönüşür, göz bebeklerinde genişleme ve ışık tepkisinde kaybolma gözlenir.

Hastanın nefesindeki acı badem kokusu belirleyici

Zehirlenme söz konusu ise kişi vakit kaybetmeden hastaneye ulaştırılmalıdır. Burada ailenin doktora vereceği bilgi çok önemlidir. Ayrıca ani klinik bozulmalar da zehirlenmeyi düşündürür. Özellikle hastanın nefesindeki acı badem kokusu, alınan kan örneğinin parlak kırmızı olması, kan şekerinin yükselmesi, EKG'de hücresel hipoksi (oksijen azalması) nedeniyle ST yükselmelerinin ortaya çıkması da zehirlenme tablosuna işaret eder.

Nelere dikkat edilmeli?

Ağız yoluyla oluşan zehirlenmelerde kişi kesinlikle kusturulmamalıdır.

Zehirleyen yiyeceğin ne olduğu bulunmaya çalışılmalıdır.

Özellikle çocukların, aile bireylerinin haberi olmadan meyve çekirdeklerini çıkarma ve yeme riski göz önüne alınmalı, gerekli önlemler ile engellenmelidir.

Çekirdek zehirlenmelerinin müdahalesinde yapılan ilk işlem midenin boşaltılmasıdır. Mide yıkama işlemi gerçekleştirilir ve siyanür kokusu geçinceye kadar bu işleme devam edilir.

Hastada ortaya çıkan klinik tablo için özel tedaviler de uygulanmaktadır.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 728 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sıcaklarda besin zehirlenmesine dikkat!
23 Temmuz 2018 20:59		 Çay ve kahve suyun yerini tutar mı?
23 Temmuz 2018 20:31
Günde 8-10 bardak su için
07 Temmuz 2018 20:39		 Tüketicilere etiket uyarısı! İyi okuyun
07 Temmuz 2018 17:07
Kilosu 10 bin liradan satılıyor
07 Temmuz 2018 15:48		 Tuzsuz yiyerek hayatınızın 'tadını-tuzunu' kaçırmayın
07 Temmuz 2018 15:38
Canan Karatay açıkladı: Bu tür besinleri tükettikçe kısalırsınız
06 Temmuz 2018 08:25		 Yemek seçen çocuklara dikkat
04 Temmuz 2018 22:47
Kilonuzu koruyacak 5 öneri
04 Temmuz 2018 20:06		 Sağlıklı hayat için 3 önemli kural
02 Temmuz 2018 20:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
08:15 - KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı
4 Bakan yardımcısı, 2 başkan ve 2 başdanışman atandı
07:30 - Bedellide 1 gün sürprizi
Görev süresi sona eren Yusuf Tekin veda etti, helallik istedi. Helal etmiyoruz
07:50 - MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?
Kadın doktor astsubay eşinin silahıyla intihar etti
09:44 - 34 komiser yardımcısına gözaltı kararı
Engelli raporuyla vergiden muaf olan sürücülere kötü haber
08:02 - Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
'Cemaatlerin denetlenmesinden başka çare yoktur'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
paranoyak 2
amadeus 1
peaky blinders 1
Benfica ile eşleşen Fenerbahçe 7
alpay özalan 2
idam cezası 1
Olsun Beşiktaş bizi yenemedi 2
sebepsiz yere gülmek 2
portakalcicegi2017 6
ulaşgkc 6
SON İLANLAR
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yeşilbük Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ÖSYM Başkanlığı Avukat Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam