|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı
Belediye otobüsünde yanında oturduğu kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, belediye otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
İddiaya göre, E.Y (33), Mesken-Kent Meydanı seferini yapan 16 JJK 38 plakalı belediye otobüsünde yanında oturan S.D. (41) tarafından tacize uğradı.
E.Y'nin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, Uluyol Caddesi'nde otobüsü durdurdu.
Otobüsteki yolcuların da tepki gösterdiği S.D, polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu haber 559 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI