1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

Belediye otobüsünde yanında oturduğu kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı
25 Temmuz 2018 19:18
Yazdır
Kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, belediye otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, E.Y (33), Mesken-Kent Meydanı seferini yapan 16 JJK 38 plakalı belediye otobüsünde yanında oturan S.D. (41) tarafından tacize uğradı.

E.Y'nin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, Uluyol Caddesi'nde otobüsü durdurdu.

Otobüsteki yolcuların da tepki gösterdiği S.D, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 559 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konya'daki skandal olayda müdür kendini böyle savundu!
25 Temmuz 2018 19:30		 Planlı gasp, polisin dikkatiyle çözüldü
24 Temmuz 2018 20:00
Kırıkkale'deki düğünde silahla ateş açanlara operasyon
23 Temmuz 2018 21:54		 Şüpheli ölüm: İntihar mı cinayet mi?
23 Temmuz 2018 19:30
Adnan Oktar için oğlunu terk etti! Polis bile şok oldu
23 Temmuz 2018 19:08		 Kuaförde saçlarının zarar gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu
22 Temmuz 2018 15:23
Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklandı
22 Temmuz 2018 14:53		 Aranan 489 zanlı yakalandı
21 Temmuz 2018 18:40
Adnan Oktar Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledildi
21 Temmuz 2018 18:30		 Dün gece katliam yapmıştı! Böyle götürdüler...
21 Temmuz 2018 17:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı
4 Bakan yardımcısı, 2 başkan ve 2 başdanışman atandı
Bedellide 1 gün sürprizi
Görev süresi sona eren Yusuf Tekin veda etti, helallik istedi. Helal etmiyoruz
MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?
Kadın doktor astsubay eşinin silahıyla intihar etti
34 komiser yardımcısına gözaltı kararı
Engelli raporuyla vergiden muaf olan sürücülere kötü haber
Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
'Cemaatlerin denetlenmesinden başka çare yoktur'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Albert Camus 1
dosta güven düşmana korku salmak 2
yine kovulduk 1
Bir yıldız kaydı 2
Canım istemedi diyerek işe gitmeme lüksüne sahip çalışan 4
Sevgi dili 2
atatürk'e hakaret eden kadın 2
mete gazoz 1
kedi sahibi olmak 3
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1
SON İLANLAR
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yeşilbük Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ÖSYM Başkanlığı Avukat Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam