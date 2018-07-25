1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gölcük Tabiat Parkı, nilüfer gölüne dönüşecek

BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kentin doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nın nilüfer gölü haline dönüşeceğini söyledi.
25 Temmuz 2018 19:26
Yazdır
Gölcük Tabiat Parkı, nilüfer gölüne dönüşecek

BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kentin doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nın nilüfer gölü haline dönüşeceğini söyledi.

Kent merkezinden 13 kilometre uzaklıktaki bulunan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl içerisinde bulunan zararlı otlar, ekipler tarafından temizlendi. Göl içerisinde yalnızca nilüferler ve faydalı bitkiler bırakıldı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, göldeki çalışmaları inceledi. Başkan Yılmaz, tabiatın gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması gerektiğini ifade ederek, "Bolu yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 200 kadar göl ve göletin olduğu bir il. Dünyada dört mevsimin yaşandığı başka bir yer yok. Güzel bir yerde bulunan tabiatı koruyup kollamak ve gelecek nesillere temiz taşınması gerekiyor. Bolu'yu tabiatın kalbi olarak düşünürsek, Gölcük de bu kalbin merkezi. Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesini Bolu Belediyesi yapmakta. Gölcük Gölü içerisindeki bazı otlanmalar, kirli görüntüye neden oluyordu. Biz de bu otların temizlenmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

GÖLCÜK NİLÜFER GÖLÜ HALİNE DÖNÜŞECEK

Başkan Yılmaz, Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölde 50 çeşit nilüferin olduğunu belirterek, "İki tane de Abant Tabiat Parkı'ndan aldığımız nilüfer var. Gölcük, nilüfer gölü haline dönüşecek. Önümüzdeki süreçte Gölcük çok daha farklı olarak dünyadan gelen misafirlere ev sahipliği yapacak. Gelenler de buradan memnun olarak ayrılacak" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 422 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Burdur Gölü'nün son konukları flamingolar
25 Temmuz 2018 19:54		 'İstanbul trafiğini yıl sonunda önemli ölçüde rahatlayacak'
25 Temmuz 2018 19:03
İstanbul'da şiddetli yağmur. Metro seferleri yapılamıyor
25 Temmuz 2018 16:15		 Sabun Çayı Şelalesi serinliğin adresi oldu
24 Temmuz 2018 23:43
Uludağ'da 'Endemik Park' kurulacak
24 Temmuz 2018 23:25		 Yol çöktü, otobüs çukura düştü
24 Temmuz 2018 22:53
Adana'da uçan halı efsanesi gerçeğe dönüştü
24 Temmuz 2018 22:47		 Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
24 Temmuz 2018 22:01
Kayseri OSB'de iş çok, işçi yok
24 Temmuz 2018 21:41		 Kapuzbaşı şelaleleri klima gibi
24 Temmuz 2018 21:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
08:15 - KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı
4 Bakan yardımcısı, 2 başkan ve 2 başdanışman atandı
07:30 - Bedellide 1 gün sürprizi
Görev süresi sona eren Yusuf Tekin veda etti, helallik istedi. Helal etmiyoruz
07:50 - MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?
Kadın doktor astsubay eşinin silahıyla intihar etti
09:44 - 34 komiser yardımcısına gözaltı kararı
Engelli raporuyla vergiden muaf olan sürücülere kötü haber
08:02 - Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
'Cemaatlerin denetlenmesinden başka çare yoktur'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
paranoyak 2
amadeus 1
peaky blinders 1
Benfica ile eşleşen Fenerbahçe 7
alpay özalan 2
idam cezası 1
Olsun Beşiktaş bizi yenemedi 2
sebepsiz yere gülmek 2
portakalcicegi2017 6
ulaşgkc 6
SON İLANLAR
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yeşilbük Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ÖSYM Başkanlığı Avukat Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam