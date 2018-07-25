Konya'daki skandal olayda müdür kendini böyle savundu!

'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz Ahmet Babaoğlu'nun, suçu 'kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanarak' gerçekleştirdiği iddiasıyla cezanın yarı oranında artırılıp 10 yıldan 15 yıla çıkarılması talep edildi.

Olay, 3 Şubat'ta Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın oğlu Karim Mohamed Abdelhakam Mohamed'in, polise ihbarıyla ortaya çıktı. Eve gelen polis, kapıyı açan Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın odayı işaret etmesi üzerine, içeride bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Babaoğlu'nu gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Babaoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Valilik tarafından hakkında idari soruşturma başlatıldı. Evli olan Ahmet Babaoğlu, dilekçesini verip emekli oldu.

Babaoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamedeki ifadesinde 20 Eylül'de Türkiye'ye geldiğini belirten Marwa Attia Abdelrazek Moustafa, 20 Kasım'da Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gidip iltica talebinde bulunduğunu belirtti. Sadece ikamet izni alabileceğini öğrenen Moustafa, bir ay sonra evrakını hazırlayıp tekrar gittiğinde Yemen uyruklu bir kadınla karşılaştığını, kadının kendisine kurum Müdürü Ahmet Babaoğlu'nun iyi bir insan olduğunu söylediğini, bunun üzerine çocuklarıyla birlikte Babaoğlu'nun yanına gidip görüştüğünü anlattı.

YARDIM İÇİN EVE GELDİ

Görüşmede Ahmet Babaoğlu'nun kendisine yardımcı olacağını söylemesi üzerine oradan ayrıldığını ifade eden Moustafa, akşam saatlerinde Babaoğlu'nun telefonla aradığını, yardımcı olacağını söylediğini, sonra da evine geldiğini ileri sürdü. Babaoğlu evine geldiğinde çocukların diğer odada olduğunu belirten Moustafa, kendisine, 'Sen çok hoşuma gittin. Ben seninle evlenmek istiyorum' dediğini ileri sürdü. Moustafa, yaklaşık 1 saat oturan Babaoğlu'nun bir gün sonra da tekrar evine geldiğini ve 'Seninle birlikte olmak istiyorum' dediğini, bunun üzerine korktuğu için 'tamam' deyip, mutfaktaki kızının yanına gittiğini ve Babaoğlu'nun da yaklaşık yarım saat oturduktan sonra evden ayrıldığını söyledi. Moustafa, Babaoğlu'nun 3 Şubat günü tekrar evine gelmesi üzerine, dışarda olan oğluna mesaj atıp, polis çağırmasını istediğini belirtti.

'İHTİYAÇLARINI TESPİT ETMEK İÇİN EVE GİTTİM'

Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Babaoğlu ise ifadesinde Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın müdürlüğe müracaat etmesinin ardından ihtiyaçların yardım kuruluşlarından karşılanması için sürekli ısrar ettiğini ve bunun üzerine olay günü evine gittiğini ileri sürdü.

Kadının oğlu tarafından Babaoğlu'nun evde oturup, annesiyle otururken çektiği görüntüler de dava dosyasına kondu.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hazırlanan iddianamade, 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Babaoğlu'nun, suçu 'kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanarak' gerçekleştirdiği iddiasıyla cezanın yarı oranında artırılıp 10 yıldan 15 yıla çıkarılması talep edildi. Babaoğlu'nun 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Gizli oturumla yapılan duruşmaya Ahmet Babaoğlu ve avukatları katılırken, Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın katılmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti Ahmet Babaoğlu ve avukatlarının savunmasının ardından duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.