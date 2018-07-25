224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski binbaşı Oğuzhan Konuk, 15 Temmuz'dan 6 gün önce Genelkurmay Karargahı'na katılış yaptığını, 15 Temmuz'da da YAŞ provası toplantısı dolayısıyla daire başkanı tarafından mesaiye kalması emri verildiğini bildirdi.

Toplantının terör saldırısı olacağı gerekçesiyle bitirildiğini, iç bahçeye çıktığını ve bir kalabalık gördüğünü anlatan Konuk, birinin yine terör saldırısından bahsetmesi üzerine bu grubun peşine takılıp silahlığa gittiğini ve bir MP-5 aldığını söyledi.

Silahı emniyet maksadıyla aldığını öne süren Oğuzhan Konuk, daha sonra yine grupla kuzey nizamiye tarafına yöneldiğini ve bölgedeki bir nöbet kulübesinde beklediğini aktardı.

Kışlaya giren vatandaşları durdurmaya çalıştığı ve darbe faaliyetlerini sürdürdüğü iddiasını kabul etmeyen Konuk, bulunduğu yere doğru gezer vaziyette gelen bir kaç vatandaşa "Endişe etmeyin, biz buranın emniyetini alıyoruz." dediğini öne sürdü.

Konuk, "Benim hareketlerim vatandaşlara yardımcı olacak şekilde olmuştur hep. Ben terör olayı bekliyorum, onun için oradaydım." diye konuştu.

Daha sonra gelen silah sesleri üzerine vatandaşların korkup dışarı çıktığını ileri süren sanık Konuk, kimseyi derdest etmediğini, kimseye silah doğrultmadığını ve ateş etmediğini savundu.

Konuk, darbe girişiminden haberi olmadığı için darbe girişiminde bulunanlarla fikir ve eylem birliğinde bulunmadığını da ileri sürerek, yeni atandığı Genelkurmayda sadece şubesindeki kişileri tanıdığını iddia etti.

Yasal olmayan bir emir almadığını ve emir vermediğini savunan Oğuzhan Konuk, suç işleme kastı bulunmadığını da öne sürdü.

Duruşmada beraat talebinde bulunan Konuk, FETÖ ile irtibatı olmadığını söyledi.

Konuk'un ardından sanık eski albay Murat Korkmaz, dün başladığı savunmasını tamamladı. Korkmaz da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşma yarına ertelendi.