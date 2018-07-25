1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi
25 Temmuz 2018 19:34
Yazdır
224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski binbaşı Oğuzhan Konuk, 15 Temmuz'dan 6 gün önce Genelkurmay Karargahı'na katılış yaptığını, 15 Temmuz'da da YAŞ provası toplantısı dolayısıyla daire başkanı tarafından mesaiye kalması emri verildiğini bildirdi.

Toplantının terör saldırısı olacağı gerekçesiyle bitirildiğini, iç bahçeye çıktığını ve bir kalabalık gördüğünü anlatan Konuk, birinin yine terör saldırısından bahsetmesi üzerine bu grubun peşine takılıp silahlığa gittiğini ve bir MP-5 aldığını söyledi.

Silahı emniyet maksadıyla aldığını öne süren Oğuzhan Konuk, daha sonra yine grupla kuzey nizamiye tarafına yöneldiğini ve bölgedeki bir nöbet kulübesinde beklediğini aktardı.

Kışlaya giren vatandaşları durdurmaya çalıştığı ve darbe faaliyetlerini sürdürdüğü iddiasını kabul etmeyen Konuk, bulunduğu yere doğru gezer vaziyette gelen bir kaç vatandaşa "Endişe etmeyin, biz buranın emniyetini alıyoruz." dediğini öne sürdü.

Konuk, "Benim hareketlerim vatandaşlara yardımcı olacak şekilde olmuştur hep. Ben terör olayı bekliyorum, onun için oradaydım." diye konuştu.

Daha sonra gelen silah sesleri üzerine vatandaşların korkup dışarı çıktığını ileri süren sanık Konuk, kimseyi derdest etmediğini, kimseye silah doğrultmadığını ve ateş etmediğini savundu.

Konuk, darbe girişiminden haberi olmadığı için darbe girişiminde bulunanlarla fikir ve eylem birliğinde bulunmadığını da ileri sürerek, yeni atandığı Genelkurmayda sadece şubesindeki kişileri tanıdığını iddia etti.

Yasal olmayan bir emir almadığını ve emir vermediğini savunan Oğuzhan Konuk, suç işleme kastı bulunmadığını da öne sürdü.

Duruşmada beraat talebinde bulunan Konuk, FETÖ ile irtibatı olmadığını söyledi.

Konuk'un ardından sanık eski albay Murat Korkmaz, dün başladığı savunmasını tamamladı. Korkmaz da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşma yarına ertelendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 264 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Terör propagandası yapan Alman vatandaşı tutuklandı
25 Temmuz 2018 19:38		 Darbeciler tank tahrip mühimmatı kullanmak istemiş
25 Temmuz 2018 19:06
ByLock'tan 'finale yakışır duruş sergileyin' talimatı
25 Temmuz 2018 17:29		 Eskişehir'de mahrem imam operasyonunda 4 tutuklama
25 Temmuz 2018 17:23
Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
25 Temmuz 2018 16:26		 Yeni kriptografik program kullanan FETÖ yöneticisine 22.5 yıl hapis istemi
25 Temmuz 2018 16:22
FETÖ sanığı kadın kararı duyunca duruşmada fenalaştı
25 Temmuz 2018 15:12		 ABD'li rahip Brunson, ev hapsine alındı
25 Temmuz 2018 14:51
25 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
25 Temmuz 2018 13:55		 FETÖ'nün 'Samsun bölge öğrenci sorumlusu'na hapis cezası
25 Temmuz 2018 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı
4 Bakan yardımcısı, 2 başkan ve 2 başdanışman atandı
Bedellide 1 gün sürprizi
Görev süresi sona eren Yusuf Tekin veda etti, helallik istedi. Helal etmiyoruz
MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?
Kadın doktor astsubay eşinin silahıyla intihar etti
34 komiser yardımcısına gözaltı kararı
Engelli raporuyla vergiden muaf olan sürücülere kötü haber
Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
'Cemaatlerin denetlenmesinden başka çare yoktur'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir yazar seçmek 1
Burhan Altıntop 2
haksız feryat 1
Abbiiee 2
hayatı ıskalamak 3
fiili hizmet süresi 2
fikirlere kurşun işlemez 1
yemek seçmek 6
babanın seni seviyorum deiyememesi 4
Güzel kaybetik 8
SON İLANLAR
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yeşilbük Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ÖSYM Başkanlığı Avukat Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam