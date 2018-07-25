1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terör propagandası yapan Alman vatandaşı tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan bir Alman vatandaşı tutuklandı.
25 Temmuz 2018 19:38
Yazdır
Terör propagandası yapan Alman vatandaşı tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan bir Alman vatandaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde Alman vatandaşı Dennis E., sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesi ile evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İskenderun Terörle Mücadele Büro Amirliğinde sorgulanan ve aynı gün işlemleri tamamlanarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Dennis E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 201 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi
25 Temmuz 2018 19:34		 Darbeciler tank tahrip mühimmatı kullanmak istemiş
25 Temmuz 2018 19:06
ByLock'tan 'finale yakışır duruş sergileyin' talimatı
25 Temmuz 2018 17:29		 Eskişehir'de mahrem imam operasyonunda 4 tutuklama
25 Temmuz 2018 17:23
Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
25 Temmuz 2018 16:26		 Yeni kriptografik program kullanan FETÖ yöneticisine 22.5 yıl hapis istemi
25 Temmuz 2018 16:22
FETÖ sanığı kadın kararı duyunca duruşmada fenalaştı
25 Temmuz 2018 15:12		 ABD'li rahip Brunson, ev hapsine alındı
25 Temmuz 2018 14:51
25 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
25 Temmuz 2018 13:55		 FETÖ'nün 'Samsun bölge öğrenci sorumlusu'na hapis cezası
25 Temmuz 2018 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
08:15 - KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı
4 Bakan yardımcısı, 2 başkan ve 2 başdanışman atandı
07:30 - Bedellide 1 gün sürprizi
Görev süresi sona eren Yusuf Tekin veda etti, helallik istedi. Helal etmiyoruz
07:50 - MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?
Kadın doktor astsubay eşinin silahıyla intihar etti
09:44 - 34 komiser yardımcısına gözaltı kararı
Engelli raporuyla vergiden muaf olan sürücülere kötü haber
08:02 - Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
'Cemaatlerin denetlenmesinden başka çare yoktur'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
paranoyak 2
amadeus 1
peaky blinders 1
Benfica ile eşleşen Fenerbahçe 7
alpay özalan 2
idam cezası 1
Olsun Beşiktaş bizi yenemedi 2
sebepsiz yere gülmek 2
portakalcicegi2017 6
ulaşgkc 6
SON İLANLAR
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yeşilbük Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ÖSYM Başkanlığı Avukat Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam