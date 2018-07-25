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Emniyet Müdürü: Kaza en pahalı cezadır

AFYONKARAHİSAR Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, "Kaza en pahalı cezadır" dedi.
25 Temmuz 2018 19:46
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Emniyet Müdürü: Kaza en pahalı cezadır

AFYONKARAHİSAR Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, "Kaza en pahalı cezadır" dedi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, trafik kazalarını önlemek için denetimlerin arttığına işaret ederek, sürücüleri araç kullanırken çok dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yıldız, "Alınan tüm tedbir ve uyarılara rağmen trafik kazalarında her yıl çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmekte, yaralanmakta ya da sakat kalmakta. Bu durum başta biz emniyet mensuplarını, kazaya karışanların yakınlarını ve çevresindeki çok sayıda insanı da derinden etkilemektedir" dedi.

Kentte güvenlik bir trafik ortamı sağlamak amacıyla denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini kaydeden Gürsel Yıldız, "Tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı bu günlerde başta tarım araçlarını kullanan sürücülerimiz olmak üzere tüm yol kullanıcılarının trafik kurallarına riayet etmeleri, kazalar neticesinde meydana gelebilecek can ve mal kaybına engel olacaktır. Unutmayalım ki kaza en pahalı cezadır" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı
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