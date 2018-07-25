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Antalya Emniyeti'nde atama rüzgarı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde terfi ve atamaların ardından bazı ilçe ve şube emniyet müdürlüklerinde görev değişikliği oldu.
25 Temmuz 2018 19:50
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Antalya Emniyeti'nde atama rüzgarı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde terfi ve atamaların ardından bazı ilçe ve şube emniyet müdürlüklerinde görev değişikliği oldu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun onayıyla İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Murat Ulucan tarafından bazı ilçe ve şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 60 rütbeli personelin yeri değiştirildi. Atamaları yapılan personele akşam saatlerinde yeni görev yerleri tebliğ edildi. Buna göre; Hukuk İşleri Şube Müdürü Mehmet Vefa Çelik, Trafik Denetleme Şube Müdürü Nurettin Şengün, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak, İstihbarat Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak ve Terörle Mücadele Şube Müdürü İlhan Murat Kulalar İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Ayrıca rütbe alan ve Emniyet Müdür Yardımcısı olan Deniz Şube Müdürü Deniz Yılmaz Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Asayiş Şube Müdürü Turan Arığ Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Muhittin Ergen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, 2. sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Karaaslan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

MERKEZ İLÇELERDE DEĞİŞİKLİK

2. sınıf Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz İl Emniyet Müdür Yardımcılığına, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Alper Çalışkan Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne, Özel Güvenlik Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne, Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Suat Esin Eğitim Şube Müdürlüğü'ne, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Volkan Güneş Deniz Şube Müdürlüğü'ne, Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Orhan Tezcan Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürü İsmail Cem Şahiner Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne, Kepez İlçe Emniyet Müdürü Murat Baz Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Serpil Ergenç Hukuk İşleri Şube Müdür Yardımcılığı'na atandı.

TERÖR ŞUBE'DE DEĞİŞİKLİK

Isparta'dan gelen 3. sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Çalhan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü, Mardin'den gelen Oray Ertuğrul Trafik Denetleme Şube Müdürü, Düzce'den gelen Mustafa Aşık Antalya Asayiş Şube Müdür Yardımcısı, Trafik Tescil Şube Müdürü Mahmut Avcı İkmal Şube Müdürü, Hakkı Arslan Çevik Kuvvet Şube Müdürü, Muhabere Elektronik Şube Müdürü Berhan Ergenç Özel Güvenlik Şube Müdürü, Yaşar Hoşgün Tanık Koruma Şube Müdürü, Okan Varol Terörle Mücadele Şube Müdürü, Bütçe Şube Müdürü Caner Çiçek, Asayiş Şube Müdür Yardımcısı, Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Ümran Atılır Yabancılar Şube Müdürü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Gürkan Varol Kaçakçılık Şube Müdür Yardımcısı olarak atandı.

İl Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Akbulut atanırken, Fuat Polat Manavgat İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına, Hakan Akça Kepez İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na, Güllü Keyfli Konyaaltı İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi. Güvenlik Şube Müdürü İzzet Karaduman ise Spor Güvenlik Şube Müdürü olarak atandı.
Doğan Haber Ajansı
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