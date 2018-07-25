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Sağlık Bakanlığından, memurlar.net'te yer alan 137 uzman yardımcısı haberi için açıklama

Sağlık Bakanlığı memurlar.net'te yayımlanan 137 sağlık uzman yardımcısından 32'si yeterlilikte başarısız sayıldı haberi için bir açıklama gönderdi
25 Temmuz 2018 20:17
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Sağlık Bakanlığından, memurlar.net'te yer alan 137 uzman yardımcısı haberi için açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bugün internet sitenizde "137 sağlık uzman yardımcısından 32'si yeterlilikte başarısız sayıldı" başlığıyla yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

19 Temmuz 2018 tarihinde yapılan 1. Promosyon Sağlık Uzman Yardımcılığı Yeterlilik Sınavında tezini verip başarılı sayılan 137 aday sınava tabi tutulmuş ve 32'si uzmanlık için henüz yeterli görülmemiştir.

Yazılı ve sözlü sınavda 46 eğitim konusu belirlenerek 2 ay öncesinden adaylara duyurulmuştur. Sorular, eğitimciler tarafından, eğitim konularından oluşan soru bankasından seçilmiştir.

Sınavda her türlü ölçme ve değerlendirme bilimsel yöntemlerine uyulmuştur. Tüm ölçme ve değerlendirmeler sözlü sınavda da objektif ve tam kayıt altında yapılmış, her türlü inceleme ve tekrar değerlendirmeye açıktır.

Yüzde 23 oranında yetersiz olan adaylar 6 ay içinde tekrar sınava tabi tutulacaklardır.

Uzmanlık yeterlilik sınavı bir seçme veya sıralama sınavı değildir. Bir seviye sınavıdır ve sınav seviyesi, olması gereken kazanım ile verilen eğitimlere göre oluşturulmaktadır.

Haber metninde geçen soru kesitlerinin, konunun bağlamından koparılarak soruların anlamsız hale getirilmesi doğru değildir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Memurlar.Net - Özel

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