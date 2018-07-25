Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENDEN İSTENECEK BELGELER BELLİ OLDU. GÜVENLİK SORUŞTURMASI BELGESİ DE VAR Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin, istenen belgeleri 10 Ağustos'a kadar hazırlamasını istedi. İstenen belgeler arasında güvenlik soruşturması da var.