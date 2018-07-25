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Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

KIRKLARELİ' nde evin ikinci katından toprak zemine düşen Ü.Ç.(4) adlı kız çocuğu yaralandı.
25 Temmuz 2018 20:08
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Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

KIRKLARELİ' nde evin ikinci katından toprak zemine düşen Ü.Ç.(4) adlı kız çocuğu yaralandı.

Merkeze bağlı Armağan köyünde Ü.Ç. isimli kız çocuğu, evlerinin önünden geçen düğün konvoyunu izlemek amacıyla balkona çıktığı esnada dengesini kaybederek ikinci kattan toprak zemine düşmesi sonucu yaralandı. Ü.Ç. kaldırıldığı Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ü.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı
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