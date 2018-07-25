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Korkuteli eski Belediye Başkanı gözaltına alındı

Antalya'nın Korkuteli ilçesi eski Belediye Başkanı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
25 Temmuz 2018 20:33
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Korkuteli eski Belediye Başkanı gözaltına alındı

Antalya'nın Korkuteli ilçesi eski Belediye Başkanı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilen İYİ Parti Antalya Milletvekili adayı ve Korkuteli eski Belediye Başkanı Hasan Gökçe, Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yaptığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, FETÖ şüphelisi Gökçe'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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