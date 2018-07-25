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İstanbul'dan sonra şimdi de o ilçe karıştı!

Bodrum'da UBER uygulamasını protesto etmek isteyen yüzlerce taksici, Kaynar Kavşağı'nda Milas-Bodrum yolunu çift şeritli olarak trafiğe kapattı. 800 taksicinin oluşturduğu kilometrelerce araç kuyruğu nedeniyle tıkanan trafik polis ekiplerinin taksicileri ikna etmesi sonucu açıldı.
25 Temmuz 2018 20:38
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İstanbul'dan sonra şimdi de o ilçe karıştı!

İddiaya göre, Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde sabaha karşı taksiciler ile UBER sürücüleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda kavgaya karışan bir taksici gözaltına alınarak Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Olayı duyan yüzlerce taksici, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği önünde toplandı. Taksiciler öğleye doğru konvoy halinde Torba Kavşağı'na gelerek UBER uygulamasını protesto amaçlı yolu kapatmak istedi. Burada polis ekipleri ve Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı'nın iknası sonucu yol kapatmaktan vazgeçen taksiciler konvoy halinde Milas-Bodrum Havalimanı'na gidip gelerek protesto sürüşü yapmak istedi.

"UBER'in Türkiye'den kalkması gerekiyor"

Torba Kavşağı'nda taksici esnafına hitap eden Hasan Kablı, "Biz burada emeğimize sahip çıkıyoruz. Sesimizi Ankara'ya, ilimize, mülki amirlerimize duyurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden sonra UBER'in biteceğini söyledi. Bodrum'da UBER'le ilgili haftanın 2-3 günü denetimler oluyor ama yetersiz. Bu sistemin Türkiye'den kalkması gerekiyor. İstanbul'da alınan kararı Muğla Büyükşehir'in de alması gerekiyor. İstanbul'da UBER yok. Ben 6'ncı ayda Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne Muğla'da 48 harici plakaları yasaklayın dedim. Almadılar arkadaş. Şimdi burada yolu kapatmak çare değil" dedi.

Torba Kavşağı'nda bir süre bekleyen taksiciler konvoy halinde Milas-Bodrum Havalimanı'na doğru yola çıktı. Kaynar Kavşağı'ndan itibaren taksicilerin geçişine izin verilmeyince taksiciler burada yolu çift şeritli olarak trafiğe kapattı. Yaklaşık 45 dakika trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri dakikalarca taksicileri yolu açmak için ikna etmeye çalıştı. Taksiciler daha sonra yolun tek şeridini trafiğe açtılar.
İhlas Haber Ajansı
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